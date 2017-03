Cặp vợ, chồng lập công ty ma lừa tiền tỷ

Thế nhưng, công ty hoạt động chẳng được bao lâu đã bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố, bắt tạm giam cả hai vợ chồng vì hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, vào tháng 11/2008, vợ chồng Phụng - Thi được một người tên là Trang Gia Ký rủ hùn vốn làm ăn. Ông Ký nói mình đang cho những hộ dân vay đáo hạn ngân hàng với lãi suất cao, chỉ trong vòng 10 ngày sẽ thanh toán đầy đủ vốn, lãi. Phụng - Thi đồng ý cho Ký vay để lấy lãi kiếm lời.

Đến cuối tháng 11/2008, vợ chồng Phụng - Thi gặp chủ một DN có tiếng ở Cà Mau hỏi vay 1,3 tỷ đồng với lãi suất thỏa thuận 30 triệu đồng/ngày. Thế là vợ chồng Phụng - Thi bù thêm 700 triệu đồng để giao cho Ký vay mà chẳng làm biên nhận. Đến hạn nộp lãi cho "chủ nợ" khoản vay 1,3 tỷ đồng, Ký trở mặt nói rằng chưa nhận được tiền khiến vợ chồng Phụng - Thi phải lấy tiền của mình để đóng lãi, cho tới đầu năm thì mất khả năng thanh toán.

Từ sự thiếu hụt này, vợ chồng Phụng - Thi đã bàn bạc, hỏi vay những người quen biết. Bằng các thủ đoạn gian dối, Phụng - Thi trực tiếp đến gặp những người quen biết nói rằng cần vay tiền với nhiều mục đích khác nhau: Khi thì để cho người khác vay lại với lãi suất cao hơn để hưởng chênh lệch; khi thì để "giúp" các hộ dân vay đáo nợ ngân hàng; hoặc đáo nợ ngân hàng cho các dự án, các DN trong thời gian 3-5 ngày sẽ thanh toán đầy đủ vốn, lãi. Thực tế các mục đích trên đều là Phụng - Thi vẽ ra.

Để nhanh chóng có được số tiền lớn, Phụng - Thi chấp nhận với người cho vay nhiều mức lãi suất khác nhau, dao động từ 1,5% đến 15% tháng. Biên nhận của Phụng - Thi có đóng dấu đỏ của Công ty Thúy An nên ngày càng có nhiều người tin sái cổ. Một số người được Phụng - Thi thế chấp cho giấy CNQSDĐ bản photo (do bản gốc đã nằm trong ngân hàng trước đó).

Thấy đã "gom" được số tiền tương đối, hai vợ chồng Phụng - Thi bắt đầu lánh mặt các "chủ nợ". Khi bị các "chủ nợ" gọi điện "hỏi thăm", Phụng - Thi lần lượt fax về nhiều tài liệu, giấy tờ để chứng minh rằng mình vẫn "khỏe mạnh", làm ăn hiệu quả.

Cơ quan điều tra cho biết, trong số những tài liệu mà vợ chồng fax đi, fax lại cho các "chủ nợ", có "giấy cam kết tín dụng" của Ngân hàng ngoài quốc doanh VPBank với nội dung cho Công ty ATP Thúy An vay một khoản tín dụng tối đa 80 tỷ đồng để xây dựng khách sạn Phụng Hoàng; giấy đồng ý tiếp nhận nguồn vốn từ Công ty Thúy An của Ngân hàng Đại Tín - Chi nhánh Đà Nẵng với số tiền 200 tỷ đồng; công văn về việc nhận tiền gửi từ Công ty Thúy An của Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam - Chi nhánh Vũng Tàu; hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn giữa bên gửi tiền (Công ty Thúy An) với bên nhận tiền gửi là Ngân hàng TMCP Đại Tín - Chi nhánh Đà Nẵng với số tiền gửi là 200 tỷ đồng… Theo cơ quan điều tra, thực tế, các giấy tờ trên không có giá trị pháp lý.

Vợ chồng Phụng - Thi còn lợi dụng một miếng đất có hai sổ đỏ (do cơ quan chức năng chưa kịp thu hồi) đem thế chấp ở hai nơi để chiếm đoạt tiền; đồng thời chiếm đoạt tiền của khách hàng đến chuộc lại vàng đã cầm cho Công ty Thúy An (bằng cách mang vàng của khách hàng đem cầm ở nơi khác và đã bị thanh lý).

Theo kết quả điều tra, số tiền có được do hành vi lạm dụng tín nhiệm, vợ chồng Phụng - Thi dùng vào chuyện mua xe, mua đất, trả nợ cho một số người, tiêu xài cá nhân,…



Theo Binh Huyền (CAND)