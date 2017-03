Cặp vợ chồng tàng trữ 15.000 đĩa phim đồi trụy

Thấy thời điểm đã chín mùi, lúc 13h ngày 22/09, nhóm “hiệp sĩ” phường Hiệp Thành và Hiệp An, thị xã Thủ Dầu Một đã phối hợp cùng công an thị xã bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính tại căn nhà trọ thuộc khu 5, phường Hiệp An do Nguyễn Văn Hoàng (SN 1972) làm chủ. Người thuê nhà là Nguyễn Đức Ngân (SN 1974, quê Sơn Tịnh, Quảng Ngãi).



Cơ quan an ninh - CA thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương đang khám xét tang vật - ảnh: H.C

Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện 6.161 đĩa phim DVD có nội dung đồi trụy. Theo lời khai ban đầu, Ngân cho biết, Ngân cùng vợ là Vương Thị Tiết Phường (SN 1979, đã bị bắt tạm giam vào ngày 10/08, về hành vi tàng trữ, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy với 9.000 đĩa phim sex) hoạt động "kinh doanh" hơn một năm qua.

Sau khi vợ bị bắt, không có người đi giao đĩa cho các đầu nậu, thì Ngân đã trực tiếp đem đi cung cấp cho hơn 100 đầu mối tiêu thụ trên khu vực thị xã.

Hiện sổ sách mà Ngân dùng trao đổi mua bán đã được Đội an ninh - công an thị xã tạm giữ để tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ những đối tượng có liên quan.





Theo Phan Cường (VTC News)