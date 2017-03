Cắt cả cáp điện đang vận hành để... chơi game

Đối tượng thường thực hiện lấy trộm tại các trạm biến áp xa khu dân cư. Tại các trạm này thường cấp điện phục vụ nhu cầu bơm tưới của nhân dân nên rất khó phát hiện do việc sử dụng điện không thường xuyên. Không chỉ vậy, các đối tượng còn táo tợn trộm cáp điện tại các trạm đang cung cấp điện sinh hoạt cho dân cư và trạm phát sóng viễn thông.



Các vụ việc liên tục xảy ra đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất, kinh doanh của cá nhân, tổ chức trên địa bàn huyện đồng thời cũng gây khó khăn trong công tác khắc phục hậu quả cho đơn vị kinh doanh, cung cấp điện, điện thoại.Nhận được tin báo của quần chúng, Công an huyện Ia Grai đã lập tức cử cán bộ chiến sĩ đi khảo sát hiện trường, lập kế hoạch điều tra xác minh. Khi xảy ra đến vụ thứ 4, Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Ia Grai đã cơ bản nắm được quy luật hoạt động của các đối tượng trộm cắp.



Tổ công tác 5 người do Thiếu uý trẻ Nguyễn Xuân Hùng chỉ huy đã liên tục tổ chức mật phục trong một tháng trời tại các điểm nghi ngờ bọn trộm sẽ hành động.Khoảng 0 giờ ngày 29-9, Đặng Như Lai (18 tuổi) và Hoàng Văn Linh (15 tuổi) leo tường rào đột nhập vào Điện lực Ia Grai. Chúng dùng kìm cắt lưới, phá cửa nhà kho chứa vật tư của đơn vị này, xâm nhập vào trộm cáp điện. Đang loay hoay khiêng mấy cuộn dây cáp nặng ra thì lực lượng công an xuất hiện. Cả 2 ngoan ngoãn tra tay vào còng số 8.









Theo Thanh Luận (Dân Việt.vn)



Tại trụ sở Công an huyện Ia Grai, 2 đối tượng này đã thừa nhận gây ra nhiều vụ trộm cắp cáp điện, cáp viễn thông trên địa bàn thị trấn Ia Kha, xã Ia Hrung. Qua đấu tranh, chúng còn khai thêm 6 đối tượng nữa.Ngay trong đêm, các chiến sĩ lập tức bố ráp nhà của các đối tượng tòng phạm, bắt thêm 5 tên (Nguyễn Công Viên, 16 tuổi đã bỏ trốn).Trong số này có 3 đối tượng chưa thành niên, số còn lại đều từ 16 - 19 tuổi.Hiện Công an huyện Ia Grai đang tạm giam 5 đối tượng là Đặng Như Lai (đã có tiền án về tội trộm cắp), Chế Văn Toàn (19 tuổi), Chế Văn Huy (em ruột Toàn 16 tuổi đã có tiền án về tội cướp tài sản học sinh), Mai Thanh Tuyền (16 tuổi), Phạm Đình Khanh (17 tuổi). Tất cả các đối tượng đều tham gia từ 10 vụ trộm cắp tài sản trở lên.Trung bình mỗi vụ, băng trộm này lấy được khoảng 500m cáp điện, cáp viễn thông, sau đó đem đốt phần vỏ nhựa lấy đồng bán phế liệu. Số tiền thu được chúng dùng để chơi game, nhậu nhẹt…Hiện Công an huyện Ia Grai đang gấp rút hoàn tất điều tra để chuyển VKS truy tố các bị can.