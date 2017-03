Cắt cổ người sống chung khu trọ

Theo N. Phú (NLĐO)

Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Huỳnh Văn Lực, (23 tuổi), quê ở An Giang do hành vi “Giết người”.Lực bị bắt vào khoảng 6 giờ ngày 25-3 khi đang lẩn trốn tại một khu trọ ở huyện Bến Cát – Bình Dương.Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 24-3, Lực cầm dao bất ngờ vào phòng trọ của ông Nguyễn Đức Cường (47 tuổi, quê Thanh Hóa) tạm trú tại ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng, huyện Bến Cát, chém liên hồi vào lưng, khiến ông Cường gục tại chỗ. Khi ông Cường kêu cứu Lực lạnh lùng cắt cổ nạn nhân đến chết.Nghe tiếng động lạ, người dân xung quanh chạy đến thì Lực tẩu thoát. Lực chôn dao ở một bãi đất trống rồi chạy đến khu trọ của bạn đồng hương gần đó ẩn nấp.Công an và các “hiệp sĩ” ở Bến Cát ráo riết truy tìm Lực trong nhiều giờ. Lúc bị bắt, Lực cởi trần, quần vẫn còn dính nhiều máu.Lực khai nguyên nhân mình ra tay sát hại ông Cường vì ông thường la rầy Lực trong thời gian hai người sống gần phòng trọ với nhau. Hiện Công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc.