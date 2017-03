Cắt “của quý” chồng, có trị tận gốc ngoại tình?

Họ sẽ gặp những hệ lụy gì? Có tránh khỏi bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích? Về mặt tinh thần, trong trường hợp người chồng phục hồi được sinh lực, họ có còn dám nối lại chuyện chăn gối với người đã từng “trảm” cái đàn ông của mình? Sau đây là một số thực tế đáng suy gẫm.

Ông V.V.T. ở Tây Ninh, rất chủ quan về “ý thức bảo mật”, khi kiếm thêm bà vợ nhỏ ở ngay cạnh nhà mình. Vợ lớn và vợ nhỏ vốn là bạn “nhất cận lân”, giờ thành đối thủ “nhì cận chiến”. Đêm 20/4/2009, ông T đang say giấc nồng, thì bị vợ lớn dùng dao cắt đứt “của nợ”, vứt ra sân. May nhờ “nhất cận lân”, bà vợ nhỏ thành “nhì cận vệ”. Nghe tiếng la hét của ông T, bà nhỏ chạy qua lượm cái bà lớn vứt đi, bỏ vào bọc nilon ướp nước đá, bảo quản về đến BV vẫn còn.. tươi sống. BV Chợ Rẫy đã nối thành công, bà nhỏ có cơ hội tận dụng cái bà lớn bỏ đi.

Tối 23/4/2009, anh T.V.L. ở Châu Đốc - chạy xe ôm (chưa vợ nhưng đang sống với người tình) về nhà, bị người yêu ghen tuông, cho rằng anh đã lấy một cô gái khác. L thanh minh, cô gái đó chỉ là khách đi xe ôm, chứ anh không hề… ôm khách. Cãi nhau xong, anh L ngủ, không ngờ bị người yêu chờ lúc anh ngủ say, cắt đứt “của quý” ném ra đất, rồi bỏ chạy. Nghe tiếng la, gia đình anh L chạy sang, nhặt lại và chở anh đến BV Châu Đốc khâu các mạch máu, rồi chuyển bệnh viện Chở Rẫy nối lại thành công.

Ngày 18/4/2009, Tòa án huyện Đức Hòa (Long An) xử bị cáo L.T.N. 6 tháng tù treo về tội cắt đứt “của quý” chồng. Do mâu thuẫn với nhà chồng, trước đó chị N. đã bồng con về ở nhà mẹ ruột, chồng chị vẫn lui tới thăm vợ con. Một hôm, nghe tin nhà chồng sắp cưới vợ khác cho chồng mình, chị nhắn gấp chồng sang trông con bệnh. Anh sang đến nơi, chị N. nói “Do em muốn được gần anh, nên nói gạt là con bệnh để anh qua”. Anh chồng tưởng thật sáp lại, không ngờ vợ thủ sẵn con dao dưới chiếu, anh vừa chuẩn bị “lâm chiến” thì bị chị “xử” luôn “của quý”.

Tự tin vào mình đến mức coi thường, chọc tức vợ là trường hợp anh S. 32 tuổi, ở Kiên Giang. Chị H. vợ anh không hề ghen tuông dữ dằn, mà chỉ dùng lời lẽ nhẹ nhàng nhiều lần khuyên chồng bỏ thói trăng hoa để giữ gìn hạnh phúc. Coi thường vợ hiền, S. nổi máu… chảnh, đem hình người tình của mình ra khoe với vợ. Bị xúc phạm, chị H đã dùng dao cắt luôn “vũ khí” của S., cho bỏ tật đem đi tác xạ bừa bãi.

Thêm một trường hợp chọc tức vợ khác : anh N.V.T. ở tù một năm, vợ anh là chị P.N.T. vừa nuôi hai con vừa nuôi chồng. Mãn hạn tù, T. cũng bỏ luôn vợ con, đi theo người khác. Một hôm, T. nhậu gần nhà, vợ T. đến quán tìm, T. cố ý lớn tiếng khoe với bạn bè, mình đã có vợ và con riêng, rồi đuổi vợ về, kéo bạn bè đi nơi khác nhậu tiếp. Tối hôm đó, trời đất xui khiến thế nào mà T. lại mò về nhà vợ trong tình trạng say quắc cần câu. Vợ T. tranh thủ thời cơ lấy dây trói chân tay T. lại, lột sạch quần áo, một tay cầm dao, một tay chị nắm “thằng nhỏ” hỏi tội “thằng lớn”. T. chối biến mọi tội lỗi. Trong cơn ghen mù quáng, vợ T. đã cắt đứt “thằng nhỏ” ném xuống ao cho nhiễm trùng, để khỏi còn cách nối lại, rồi đi tự thú với công an.

Đó là những câu chuyện thật chúng tôi ghi nhận được trong năm 2009. Trước đó, bác sĩ Dương Quang Vũ, chuyên gia phục hồi dương vật bị đứt lìa của BV Chợ Rẫy, cho biết, trong năm 2008, BV đã nối thành công hơn 20 ca. Nguyên nhân gây ra đều do ghen tuông, không do tai nạn. Một số ca “bó tay” do phần bị cắt đã hoại tử; một số ca nối thành công nhưng chỉ còn phục hồi được chức năng bài tiết.

“Cắt” để trị nhưng có trị dứt đươc căn bệnh ngoại tình? Hiện tương này chắc chắn sẽ còn tiếp diễn trong cuộc sống bởi vẫn có khá nhiều người đàn ông ngoại tình mất cảnh giác và không ít phụ nữ có máu Hoạn Thư, không dùng được thì quyết không để cho ai dùng, bất chấp gia đình tan nát.