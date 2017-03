Cắt điện, đi hóng mát bị chết đuối thương tâm

14h30 ngày 19/05, một số người đang câu cá tại hồ đá Giản Dân phát hiện một phụ nữ ngồi chơi trên bờ gần đó bất ngờ trượt chân té xuống hồ. Một số người la hét gọi điện thoại cầu cứu, số khác chỉ biết đứng nhìn do lòng hồ rộng, độ sâu đáng kể nên không ai dám nhảy xuống cứu.

Xác nạn nhân được đưa lên

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an Q.9 với hàng chục chiến sĩ nhanh chóng có mặt tổ chức lặn tìm thi thể nạn nhân. Hàng trăm người dân hiếu kì vây kín hiện trường theo dõi. Đến hơn 16h cùng ngày, thi thể nạn nhân được đội cứu hộ đưa lên bờ.



Thông tin xác minh, nạn nhân tên Đặng Thị Giang (SN 1990, quê Nghệ An, tạm trú tại đường 11 P.Long Bình, Q.9). Người nhà chị Giang cho biết, do khu nhà trọ bị cúp điện cộng với thời tiết oi bức nên chị Giang ra khu vực bờ hồ ngồi chơi hóng mát nhưng không ngờ xảy ra vụ việc.



Theo quan sát, hồ đá Giản Dân rộng hơn 1 hecta, quanh bờ hồ lởm chởm đá nhẵn nên rất dễ trượt té. Được biết, hồ nước này trước đây là công trình khai thác đá nhưng kể từ khi bị cấm hoạt động qua thời gian mưa xuống đọng lại tạo thành hồ nước với độ sâu gần 50m, nơi đây cũng đã xảy ra nhiều vụ tai nạn chết người.

Theo Phan Cường (VTC News)