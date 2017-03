Cắt điện khu vực xung quanh cây xăng bị hỏa hoạn

Bà Nguyễn Hoàng Anh, Phó Chánh văn phòng Tổng công ty Điện lực Hà Nội cho biết, do sự cố vụ cháy lớn, nguy cơ tái cháy cao nên đơn vị đã cắt điện 1 phần của quận Hoàn Kiếm; cắt điện trong thời gian ngắn tại điểm thi Trung học cơ sở Ngô Sỹ Liên để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng phòng cháy chữa cháy, đồng thời ngăn chặn việc lây lan từ sự cố cháy nổ trên.



Cũng theo bà Hoàng Anh, ngay sau khi nhận được thông tin vụ cháy nổ đặc biệt lớn này, Điện lực Hà Nội đã cử lực lượng tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn và khẩn trương kiểm tra an toàn lưới điện tại khu vực phát sinh hỏa hoạn và các vùng lân cận.



Trong thời gian sớm nhất, khi đám cháy đã hoàn toàn được khống chế, Điện lực Hà Nội sẽ cấp điện trở lại.





Theo Mạnh Khánh (TTXVN)