Cất lưới ở “ngã tư số đề”

Từ ngã tư Chợ Đình rẽ vào đường ĐT 743 gồm cả khu vực rộng thuộc hai phường Phú Hòa, Phú Lợi (thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương) được dân cờ bạc gọi là “ngã tư số đề” hoặc “phố đề”. Các tuyến đường quanh ngã tư như Trần Văn Ơn, Thích Quảng Đức, 30-4 luôn hiện diện dân ghi đề ngồi lúp xúp dọc lề đường và hoạt động từ sáng cho tới chiều tối.

Nhận mặt “phố đề”

Theo tìm hiểu của chúng tôi, có hơn 40 điểm bán vé xổ số kiêm ghi đề dọc hơn một cây số trên trục đường ĐT 743 và các tuyến xương cá. Bất kể khách lạ hay người quen, hễ ai có nhu cầu là ghi tuốt, không chút e ngại.

Một cậu bé bán vé số dạo trước Nhà văn hóa Thanh niên tỉnh nói: “Mấy anh muốn ghi đề thì chỗ nào cũng có”. Cậu bé chỉ hai phụ nữ đội mũ vải, khăn che kín mặt ngồi phía trái cổng nhà văn hóa: “Mấy bà đó đều ghi đề hết”. Đối diện phía bên kia đường ĐT 743 cũng có nhiều phụ nữ che kín mặt ngồi bên lề đường tiếp đón dân chơi đề rồi lúi húi ghi chép công khai .

Chị N., nhà ở ngay đường 30-4, thắc mắc: “Cách nay năm năm, đề đóm đã hoạt động rầm rộ, đến bây giờ vẫn như vậy mà chưa bị công an tém dẹp”. Tại đường Trần Văn Ơn và ngã ba Năm Sanh xuất hiện nhiều điểm ghi đề với người ngồi che mặt kỹ, sau tủ bán vé số. Theo người dân địa phương, bán vé số chỉ là cái cớ để che mắt cơ quan chức năng, cái chính là ghi đề cho các thầu để lấy tiền hoa hồng.

Công an bắt một điểm đề tại phố đề sáng 18-12. Ảnh: HOÀNG ANH

Chúng tôi xâm nhập vào “phố đề” vào tầm 15 giờ ngày 21-11, lúc này đoạn đường ĐT 743 trở nên nhộn nhịp. Hai phụ nữ chăm chú cúi mặt ghi đề cho khách, hỏi “64 đầu, đuôi hả?” rồi lấy mảnh giấy ghi nhanh, trao tay và nhận tiền. Có hơn 10 người chạy xe gắn máy tới dừng trên vỉa hè rồi tới người phụ nữ mặc áo thun sọc trắng đỏ ghi đề một cách công khai. Theo người dân địa phương cho biết đó là chị em bà Như, nhà ở phường Phú Cường (thị xã Thủ Dầu Một).

Cách điểm ghi đề của chị em bà Như là Liêm (nhà ở phường Phú Thọ) cũng ghi đề trên, ngoài ra còn vợ và em vợ của Liêm cũng tham gia.

Trên đoạn đường ngắn gần ngã ba Năm Sanh có hơn năm điểm ghi đề. Chúng tôi đóng vai người chơi số đề để tiếp cận một phụ nữ khoảng 40 tuổi, tên HS. Bà S. tiết lộ: “Khu vực phố đề có người bảo kê nên không sợ bị bắt, mấy chú cứ ghi thoải mái đi”.

Ra quân xóa cờ bạc “phố đề”

Sau khi tìm hiểu thực tế, chúng tôi đã chuyển giao các thông tin kèm hình ảnh ghi nhận được đến Văn phòng Công an tỉnh Bình Dương, đề nghị phối hợp triệt xóa. Ngay sau đó, ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thị xã Thủ Dầu Một ra quân triệt phá các điểm ghi đề tại “ngã tư số đề”.

Sáng 18-12, công an ập vào, bắt quả tang Đoàn Thị Hoàng (49 tuổi) đang ghi đề gần ngã ba Năm Sanh, trong điện thoại di động của bà Hoàng có hàng loạt tin nhắn chi chít con số do con bạc gửi tới. Qua khám xét sơ bộ, tổng cộng số tiền tang vật đánh đề hơn 80 triệu đồng.

Trên đường Huỳnh Văn Lũy (phường Phú Lợi), một mũi trinh sát bất ngờ đột nhập hai điểm ghi đề do Đào Thị Vĩnh và Trần Thị Hường tổ chức. Toàn bộ tang vật cùng số người liên quan được đưa về trụ sở Công an thị xã làm rõ.

Chiều cùng ngày, Thượng tá Lê Ngọc Hữu, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Bình Dương, cho biết Công an thị xã Thủ Dầu Một đang tích cực triệt phá đường dây cờ bạc bằng hình thức số đề và báo cáo kết quả trước ngày 20-12 cho giám đốc Công an tỉnh. Được biết, “phố đề” hoạt động từ nhiều năm nay mà không bị triệt phá dứt điểm là do công an các phường còn lơ là, thỉnh thoảng mới tổ chức kiểm tra địa bàn.

Theo tìm hiểu của chúng tôi lý do có thông tin tệ nạn cờ bạc tại “phố đề” được“ bảo kê” là bởi trước đó, lý do vào tháng 10-2009, người dân cùng nhóm “hiệp sĩ đường phố” đã bắt quả tang Nguyễn Hoàng Sinh, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC17) Công an tỉnh Bình Dương đang xưng là “cảnh sát hình sự” để đòi tiền những người ghi đề trên đường 30-4 (phường Phú Hòa). Mới đây, Công an tỉnh Bình Dương đã xử lý Sinh với hình thức kỷ luật đuổi việc, tước quân tịch.

Ngay trong ngày mở màn chiến dịch xóa “phố đề”, các tụ điểm ghi đề như điểm ghi đề lớn của chị em bà Như, vợ chồng Liêm lập tức án binh bất động.

VÕ BÁ