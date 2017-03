Cắt tai đồng nghiệp vì mâu thuẫn tại công ty

(PLO)- Chiều 29-10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết: vừa tạm giữ các đối tượng Nguyễn Cao Thuật (SN 1999), Phan Minh Sơn (SN 1993), Cao Hữu Tiến, Cao Xuân Quang và Lê Trương Nhân (cùng SN 1994, ngụ huyện Tuy An, Phú Yên ) về hành vi... cắt tai đồng nghiệp.