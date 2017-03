Cắt “vòi bạch tuộc” ma túy xuyên Việt

Theo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.HCM, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đầu năm 2014 các trinh sát đã phát hiện một đường dây ma túy có quy mô lớn, chuyên đánh những chuyến hàng “khủng” từ miền Bắc vào tiêu thụ tại địa bàn TP.HCM. Qua công tác nắm tình hình, trinh sát xác định “ông trùm” tại TP.HCM chính là Nguyễn Viết Huỳnh (35 tuổi, quê Hải Dương, tạm trú đường Nguyễn Giản Thanh, phường 15, quận 10). ông trùm Huỳnh cung cấp hàng cho nhiều đại lý cấp dưới ở khắp các quận/huyện tại TP.HCM chủ yếu là hàng đá, heroin….

Cắt đường dây ma túy

đầu tháng 4-2014, PC47 xác lập chuyên án triệt phá. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án xác định đại lý cấp dưới lớn nhất của Huỳnh chính là Trần Hùng Kiệt (tự Vy, tạm trú quận 1) nên bí mật giám sát, đeo bám. Được biết lúc đầu Kiệt lấy ma túy từ trùm Huỳnh để bán lại nhưng về sau Kiệt chuyển sang lấy nguồn trực tiếp từ các trùm ở Hải Phòng. Lúc đó Kiệt đã có các đại lý thứ cấp dưới tay khá đông đúc.

Trùm mua bán ma túy Nguyễn Viết Huỳnh cùng tang vật bị cơ quan công an thu giữ. (Ảnh do công an cung cấp)

Chiều 24-4, trinh sát phát hiện một phụ nữ đi ra từ nhà Kiệt ở đường Nguyễn Trãi (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1). Đó là chân tay của Kiệt ra Hải Phòng mua hàng vào TP.HCM. Tuy nhiên, chuyến bay bị hoãn nên người phụ nữ trên quay về nhà Kiệt. Rạng sáng 25-4, trinh sát phát hiện có một nam thanh niên, được xác định là Nguyễn Văn Vinh (25 tuổi, quê Hưng Yên), xuống taxi mang theo một vali đến trước nhà Kiệt. Lúc này người phụ nữ nói trên ra mở cửa đón Vinh. Lập tức trinh sát ập đến kiểm tra, bắt giữ Vinh, thu giữ trong người nghi can này 19 túi nylon chứa gần 1,9 kg MA, bốn gói nylon chứa gần 400 g Ketamine. Cùng thời điểm này, các tổ trinh sát khác đã bắt giữ nhiều nghi can là chân rết trong nhánh của Kiệt. Đặc biệt, khi khám xét nơi ở của nghi can Nguyễn Quốc Khánh (tự Khoa, ở phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú), trinh sát thu giữ 3.400 viên ma túy tổng hợp, gần 1,1 kg MA và 100 g Ketamine…

Một nhánh khác nhận hàng từ trùm Huỳnh về bán lại là Châu Minh Tuấn (tự Tuấn “Hitle”, ngụ quận Gò Vấp). Đêm 25-4, trinh sát đã ập vào kiểm tra hành chính khách sạn QC ở quận Gò Vấp, bắt Tuấn “Hitle” cùng ba đàn em đang phân lẻ hơn 230 g ma túy đá và hơn 0,4 g heroin để bán lại.

Giăng lưới bắt “ông trùm”

Kết thúc giai đoạn 1, chuyên án đã bắt, khởi tố chín nghi can. Số này được xác định thuộc hai nhánh quan trọng là Kiệt và Tuấn “Hitle”, mua ma túy từ Huỳnh mang về bán lại cho các đại lý nhỏ hơn kiếm lời. Đầu tháng 5-2014, ban chuyên án chuyển sang giai đoạn quan trọng, giăng lưới những ông trùm cỡ bự.

Đêm 10-5, trinh sát đeo bám phát hiện trùm Huỳnh đang vận chuyển ma túy đi giao hàng nên tiến hành chặn bắt tại giao lộ Trường Sơn - Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 10. Trinh sát thu giữ trong người của Huỳnh 50 viên thuốc lắc. Khám xét nơi ở của Huỳnh tại một chung cư trên đường Nguyễn Giản Thanh, ban chuyên án thu giữ gần 1,8 kg ma túy các loại dạng bột, viên... Ban chuyên án cũng bắt giữ người phụ nữ chung sống như vợ chồng với trùm Huỳnh tại căn hộ trên là Nguyễn Thị Thùy Dương (quê Quảng Ngãi). Mở rộng điều tra, ban chuyên án đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp các đại lý thứ cấp mua ma túy từ Huỳnh để bán lại. Đồng thời, hai nghi can cung cấp ma túy cho trùm Huỳnh cũng bị bắt giữ là Nguyễn Trí Thức (ngụ quận 7) và Nguyễn Văn Tùng (quê Hải Phòng).

Hiện PC47 Công an TP.HCM đã bắt, khởi tố 16 người. Đồng thời, ban chuyên án cũng thu giữ một lượng ma túy tổng trọng lượng khoảng 6 kg và 3.729 viên ma túy tổng hợp các loại.

TUYẾT KHUÊ