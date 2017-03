Cắt xén 900 triệu đồng tiền ăn của trẻ đem...gửi ngân hàng

Lừa xin việc chiếm đoạt gần 1 tỷGiả phụ huynh chiếm đoạt tài sản của học sinh•ThuocladientuVIP.com : Cai thuốc lá hiệu quả - thành công !

Đây là số tiền trường này đã “cắt xén” phần ăn của các cháu mầm non đang theo học tại trường. Theo nguồn tin trên, đầu năm học 2012, Trường mầm non Hoa Sen quy định phụ huynh phải đóng tiền ăn 3 bữa (sáng, trưa, xế chiều) là 15.000 đồng/ngày/cháu. Sau đó, nhóm “đồng chủ trường” đã thống nhất cắt giảm 4.000 đồng trong tổng số 15.000 đồng này để chi cho các khoản khác.

Bà Chúc giải thích, trong 4.000 đồng cắt giảm có 2.000 đồng được đưa vào quỹ bình ổn giá và 2.000 đồng phụ chi tiền lương cho giáo viên; tuy nhiên, trong thời điểm đó giá cả thị trường ổn định và việc chi lương cho giáo viên đã có quỹ lương, nên đã chỉ đạo kế toán gửi số tiền “cắt xén” này vào ngân hàng.

Trường mầm non tư thục Hoa Sen được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2008, do bà Chúc và bà Hương góp vốn xây dựng. Đến năm 2009, UBND TP.Phan Rang - Tháp Chàm cho phép thành lập Trường mầm non Hoa Sen thay thế cho Trường mầm non tư thục Hoa Sen trước đây. Được biết, bà Chúc hiện công tác tại Trường cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận; bà Hương đang công tác tại Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận. Vụ việc trên được phát hiện khi bà Chúc sang nhượng phần “góp vốn” của mình cho một người khác.



Theo Thanh niên