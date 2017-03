Cậu bé 12 tuổi gọi điện “đòi tiền” cảnh sát phòng cháy chữa cháy

Ngày 8-6, Công an tỉnh Bình Dương đã làm việc với ông Nguyễn Văn H. (ngụ xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) để lập hồ sơ xử lý hành chính đối với con trai ông (SN 1998) vì hành vi gọi điện thoại quấy rối.

Bắt đầu từ ngày 19-5, trực ban tổng đài 114, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) Công an tỉnh Bình Dương liên tục nhận được điện thoại của một người lạ từ số máy 098... Có lúc số điện thoại này gọi đến giữa đêm khuya để báo cháy và đòi tiền. Nhiều lần từ số máy này có giọng nói trẻ con “yêu cầu” Phòng Cảnh sát PCCC đưa một triệu đồng để không bị gọi nữa. Người này liên tục đòi tiền và nói công an phải đến trước cổng khu du lịch Đại Nam, huyện Bến Cát để... giao tiền.

Trực ban Phòng Cảnh sát PCCC đề nghị đến cơ quan nhận tiền thì từ số máy này, đứa trẻ nói “không đến đâu, vì mấy chú sẽ bắt con”. Cảnh sát PCCC phối hợp với Công an thị xã Thủ Dầu Một và Bưu điện tỉnh Bình Dương truy tìm kẻ phá rối.

Qua điều tra, ngày 28-5, cơ quan chức năng xác định số điện thoại di động này của ông Nguyễn Văn H. Khi được mời làm việc, ông Hùng cho biết số điện thoại đã bị khóa hai chiều, không sử dụng từ lâu. Lần theo dấu vết thì phát hiện cháu N.H.H (SN 1998, con trai ông H.) chính là thủ phạm. Cơ quan chức năng xác định chỉ trong vòng 10 ngày, cháu N.H.H đã gọi 280 cuộc cho tổng đài 114 để báo cháy và đòi tiền.

Chiều 7-6, chúng tôi đã gặp gia đình ông H. Theo người nhà của ông H., cháu N.H.H học chưa hết lớp 1 (do ở lại 3 năm phải nghỉ học), không biết chữ nên có khả năng do người khác bấm số rồi đưa cho cháu gọi. Tiếp xúc với cháu N.H.H, cháu cũng cho biết: “Có mấy chú lớn tuổi chỉ con bấm số khẩn cấp rồi gọi và chỉ cách đòi tiền công an”.

Theo Cảnh sát PCCC, trường hợp trên có khả năng bị xử phạt lên đến 5 triệu đồng, nhưng do hoàn cảnh của ông H. rất khó khăn, ông Hồ Thanh Mai - Phó trưởng Công an xã Phú An - cho biết, dự kiến công an xã sẽ đưa cháu N.H.H ra giáo dục trong ấp.

Theo Ngọc Ẩn (CATP)