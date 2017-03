Cầu Rạch Miễu sẽ thông xe vào dịp 2-9

Cầu Rạch Miễu bắc ngang sông Tiền nối hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, là cửa ngõ mở đầu quốc lộ 60 tại địa bàn tỉnh Bến Tre. Công trình này được phát lệnh khởi công vào năm 2002, đến giữa năm 2004 mới thi công đại trà. Liên doanh BOT xây dựng cầu Rạch Miễu gồm ba Tổng công ty Xây dựng Công trình giao thông (Cienco 1, Cienco 5 và Cienco 6, trực thuộc Bộ GTVT) tham gia. Sau ba lần điều chỉnh vốn đầu tư do trượt giá, tổng vốn đầu tư xây cầu này hiện đã lên tới gần 990 tỷ đồng. Trong đó ngân sách đầu tư hơn 570 tỷ đồng, vốn BOT gần 420 tỷ đồng.

Đặt chất lượng và an toàn lên hàng đầu

Do điều kiện khách quan nên kế hoạch thông xe cầu Rạch Miễu vào dịp 30-4 đành lỗi hẹn. Mới đây, Thứ trưởng Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức đã đề nghị Cienco 1 đẩy nhanh tiến độ thi công công trình cầu Rạch Miễu. Cienco 1 phải lập kế hoạch chi tiết trình Bộ GTVT về ngày hợp long phần cầu dây văng, cũng như ngày hoàn thành trong năm 2008.

Theo ông Nguyễn Đình Tuy - Giám đốc Công ty BOT cầu Rạch Miễu, công trình sẽ thông xe toàn tuyến trong năm nay, quyết tâm không để trì trệ nữa. Do quy mô công trình lớn, lần đầu tiên phần cầu dây văng do phía Việt Nam thi công, phải vừa làm vừa nghiên cứu ứng dụng công nghệ nên không thể thi công nhanh. “Chúng tôi luôn đặt chất lượng và độ an toàn của công trình lên hàng đầu. Cho đến thời điểm này, có thể mạnh dạn khẳng định công trình đã hoàn thành trong tầm tay” - ông nói.

Sắp hợp long cầu dây văng

Hiện các hạng mục của cầu Rạch Miễu đã hoàn thành trên 80%. Hai hạng mục cầu bê-tông nối liền phía bờ An Khánh với cồn Tân Vinh (Bến Tre) và cầu nối cồn Tân Vinh với cù lao Thới Sơn (Tiền Giang) đều đã hợp long. Công nhân đang hoàn thiện phần mặt và lan can cầu. Như vậy, từ Bến Tre có thể đi bộ trên hai cầu này để sang đến bờ Thới Sơn. Đoạn đường dẫn vào cầu phía bờ Bến Tre đã hoàn thành cơ bản việc mở mới 5 km, trong đó đã thông xe 4 km, còn lại cạnh mố cầu đang hoàn chỉnh và chờ xây dựng trạm thu phí. Cầu Ba Lai 2 xây dựng mới trên tuyến đường dẫn vào cầu cũng đã thông xe.

Dự kiến trong tháng 5, hạng mục cầu chính (cầu dây văng) sẽ được hợp long. Hai trụ tháp dây văng T18, T19 do Công ty Cầu 14 và Công ty Cầu 12 thi công đã đạt độ cao tối đa 106 m. Theo thiết kế có tổng cộng 112 bó cáp sẽ được kéo căng tại hai trụ tháp của cầu Rạch Miễu, bó cáp dài nhất 162 m, ngắn nhất 43 m. Công ty BOT cầu Rạch Miễu cho biết phía bờ Mỹ Tho và Thới Sơn còn tám nhịp của hạng mục cầu dẫn chưa lao dầm Super T (số dầm này hiện đã đúc xong 100%). Riêng các dầm của nhịp dây văng, Cienco 1 ứng dụng công nghệ đúc hẫng đã hoàn thành đúc dầm dây văng (căng cáp) tổng chiều dài 278m trong 510 m. Trên công trường lúc này luôn có khoảng 600 công nhân, kỹ sư và giám sát khẩn trương tham gia thi công các phần việc còn lại.

Đánh thức tiềm năng “đảo dừa”

Nếu ngồi phà Rạch Miễu, người dân và các phương tiện giao thông phải mất ít nhất 30 phút chờ đợi mới có thể từ Tiền Giang sang Bến Tre. Mai này, chỉ cần mất năm phút phóng xe thong dong trên cầu Rạch Miễu là đã có thể chạm chân đến “đảo dừa” Bến Tre. Việc thông xe cầu này sẽ không chỉ xóa cảnh phà giang cách trở, nối liền lưu thông với các tỉnh miền Tây mà còn giúp Bến Tre mở mang các khu công nghiệp, tạo công ăn việc làm cho hàng triệu lao động. Sản phẩm chế biến từ các vùng kinh tế vườn, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản... theo đó cũng sẽ xuất tỉnh tiện lợi hơn, tiết kiệm khá nhiều thời gian, chi phí vận chuyển.

Để đón đầu cơ hội làm ăn, thông qua “chiếc cầu thế kỷ” Rạch Miễu, Khu công nghiệp Giao Long và cụm công nghiệp An Hiệp đã hình thành, thu hút khá nhiều nhà đầu tư đến với “đảo dừa”. Ông Chaiyapong- Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH May mặc Alliance One (Thái Lan) cho biết khi cầu Rạch Miễu hoàn thành, công ty sẽ nâng tổng vốn đầu tư (giai đoạn hai) lên 30 triệu USD. Hiện công ty đang đầu tư 18 triệu USD mở phân xưởng chuyên gia công các mặt hàng sản phẩm mang nhãn hiệu Adidas và Nike tại Khu công nghiệp Giao Long.

Nhiều dự án khác đang xúc tiến triển khai như dự án sản xuất thức ăn thủy sản của Công ty CP (Thái Lan), nhà máy sản xuất các sản phẩm từ mụn dừa của Công ty Consarc Việt Nam, nhà máy sản xuất và mạ đồ trang sức của Công ty TNHH một thành viên Golden Finger Vina (Hàn Quốc)...