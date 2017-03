Cầu siêu cho 12 nạn nhân vụ hai xe khách đấu đầu

Lễ cầu siêu diễn ra trong 2 ngày 18 và 19/3 với hơn 500 tăng ni phật tử của chùa Phước Long (TP Cam Ranh). Sau buổi lễ tại hiện trường vụ tai nạn, Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cam Ranh sẽ rước vong linh về chùa Phước Long, phường Cam Thuận, để tổ chức trai đàn chẩn tế, cầu nguyện âm siêu dương thái.

Hơn 500 người đã đến cầu siêu cho 12 nạn nhân vụ tai nạn. Ảnh: Mỹ Giang

Hòa thượng Thích Giác Phong, trụ trì chùa Phước Long cho biết, Giáo hội phật giáo Việt Nam TP Cam Ranh tổ chức lễ này với tâm nguyện cầu nguyện quốc thái dân an, âm siêu dương thái. Tâm nguyện chính của phật tử chùa mở cho các vong linh tử nạn được siêu thoát, nhằm an ủi gia đình các nạn nhân đồng thời nhắc nhở người tham gia giao thông thấy được việc giữ an toàn cho mình cũng chính là an toàn cho mọi người.

Trước đó khoảng 0h40 ngày 8/3, xe khách biển Quảng Ngãi do tài xế Võ Ngọc Phương (31 tuổi) cầm lái chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam. Đến phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh (Khánh Hòa), xe của Phương đâm trực diện vào xe khách giường nằm biển Bình Định do anh Lý Thanh Dũng (42 tuổi, quê Bình Định) điều khiển hướng ngược lại.

Cú đâm rất mạnh khiến 12 hành khách tử nạn và hơn 60 người bị thương. Hai xe khách bẹp dúm, dính chặt vào nhau, cơ quan chức năng phải dùng máy cắt khung xe mới đưa được người ra.

Theo Mỹ Giang (VNE)