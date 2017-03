Cẩu tặc bị đánh ngất xỉu, đốt cháy xe

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 20h50' tối ngày 20/6 tại địa bàn xã Nghi Phú, TP Vinh (Nghệ An). Vào thời điểm trên, hai thanh niên đi trên một chiếc xe máy đến địa bàn xóm 6 của xã Nghi Phúc để ăn trộm chó. Sau khi trộm được một con chó, hai “cẩu tặc” phóng xe bỏ chạy thì bị người dân phát hiện và đuổi theo.

Xe tên cẩu tặc bị đốt cháy thành tro.

Khi đi đến đoạn đường ngã tư giao nhau giữa đường 3/2 - Cửa Lò thuộc địa phận xóm 3, xã Nghi Phú thì bị hai chiếc ô tô con của người dân đuổi kịp. Hai “cẩu tặc” nhảy xuống xe bỏ chạy thoát thân.

Người dân tổ chức vây bắt, một tên chạy theo hướng ra sân bay Vinh trốn thoát còn một tên bị vây đánh hội đồng. Khi cảnh sát 113 có mặt, kẻ trộm chó đã bị đánh bất tỉnh, chiếc xe máy bị đốt cháy trơ khung sắt.

Tại hiện trường, công an còn thu được một chiếc thòng lọng dùng để câu trộm chó. Sau giải tán được đám đông quá khích, lực lượng cảnh sát đã đưa tên trộm chó đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa 115 gần đó. Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Bá Tú (SN 1992, trú tại xã Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An).

Anh Nguyễn Văn Hậu, một người chứng kiến vụ việc cho biết: “Lúc đó tôi thấy hai chiếc ô tô con đuổi theo một chiếc xe máy với tốc độ nhanh rồi một chiếc xe vượt lên chặn đầu chiếc xe máy lại. Khoảng 8 người trên hai chiếc ô tô nhảy xuống đuổi đánh hai thanh niên.”

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Trường, Phó trưởng công an xã Nghi Phú (Tp Vinh) cho biết: “Khi nhận được thông tin về việc người dân đuổi đánh hai người ăn trộm chó, lực lượng công an xã đã xuống ngay hiện trường để bảo vệ tính mạng và ổn định tình hình an ninh trật tự”.

Hiện tại công an Tp Vinh đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Nguyễn Duy - Doãn Hòa (Dân trí)