Cẩu tặc bị đốt xe, đánh bất tỉnh

Thời điểm trên, có 2 thanh niên lạ mặt đi trên chiếc Sirius không biển số xâm nhập địa bàn xóm 12 xã Phúc Thọ để câu chó. Khi vừa câu được chó của hộ ông Nguyễn Duy Cầu, 2 cẩu tặc quay ra thì bị người dân phát hiện và vây bắt.

Hiện trường cẩu tặc bị đánh, đốt xe

Hai đối tượng dùng kiếm và vỏ chai thủ sẵn để chống trả hàng chục người dân đang bao vây. Một cẩu tặc nhanh chân chạy thoát trong khi đối tượng còn lại bị người dân đuổi kịp đánh gục tại chỗ.



Chiếc xe máy của 2 cẩu tặc cũng bị người dân châm lửa đốt cháy trụi.

Nhận được tin báo, công an huyện Nghi Lộc phối hợp công an xã Phúc Thọ lập tức có mặt tại hiện trường và tiến hành giải cứu, đưa cẩu tặc đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.



Danh tính đối tượng bị đánh được xác định là Phạm Văn Kiều (SN 1990, trú tại xã Nghi Phong, Nghi Lộc).



Tại hiện trường, công an thu được một cần câu trộm chó, một túi đựng 3 con chó mà các đối tượng đã câu trộm.

Theo Cao Nam (VNN)