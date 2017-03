“Cẩu tặc” chống công an bằng tên sắt

Sáng 28-3, nhiều người dân TP Đà Nẵng chứng kiến cảnh các chiến sĩ công an trên hai mô tô đặc chủng rượt đuổi hai tên trộm chó qua nhiều tuyến phố: hai tên trộm chó dùng đủ các “đồ nghề” mang theo chống trả công an để trốn thoát còn công an thì lạng lách để tránh “đạn” bi, tên sắt… của hai tên trộm.

Đang tuần tra trên tuyến QL14B cũ, tổ tuần tra của Thượng sĩ Phạm Viết Tín, Đội Cảnh sát trật tự - cơ động (CSTT-CĐ), Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) nhận tin báo: Có hai người đi xe Exciter màu xanh - trắng có biểu hiện trộm cắp tài sản.

Khi tổ tuần tra đến địa bàn xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang thì phát hiện hai người tình nghi đang chạy xe nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Bị phát hiện, hai người tình nghi liền tăng ga bỏ chạy và cuộc rượt đuổi xảy ra.

Tên nhọn, bình xịt hơi cay mà hai người trộm chó sử dụng để chống công an. Ảnh: TT

“Để cản trở lực lượng truy đuổi, hai tên trộm ném ba con chó vừa trộm được về phía xe mô tô của chúng tôi. Tôi hơi bất ngờ nên lạc tay lái nhưng vẫn tránh được và tiếp tục đuổi theo. Chạy được hơn 500 m thì tên ngồi phía sau tung mấy bịch ớt bột về phía sau. Tôi và Thượng sĩ Lê Nhật Toàn đi đầu nên “dính” ớt bột vào mặt, cay sè” - Thượng sĩ Tín kể.

Dù đã ném chó, ớt bột vào công an nhưng hai mô tô đặc chủng của công an vẫn đeo bám sát rạt. Khi truy đuổi đến QL1A, người ngồi sau quay lại dùng ná cao su bắn “đạn” bi (viên bi tròn) vào công an. Thấy vẫn không ăn thua, người này liền dùng một cây gỗ dài gần nửa mét, ở đầu cây có gắn hai thanh kim loại nhọn, dài khoảng 15 cm (hay còn gọi là tên sắt, dùng để bắn chó - PV) đâm vào công an để thoát thân. “Do đã phòng bị nên anh em tránh được các viên bi mà tên trộm bắn ra, chỉ một vài viên găm vào xe. Tuy nhiên, bọn chúng sử dụng tên sắt ngăn cản nên chúng tôi rất khó tiếp cận” - anh Tín kể lại.

Sau hơn 1 giờ truy đuổi qua nhiều tuyến phố, đến đoạn đường Lê Đình Lý (phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu) thì hai xe mô tô chuyên dụng của tổ tuần tra tách ra, một xe chạy đón lõng để chặn bắt. Bị xe mô tô của Thượng sĩ Tín chặn ngang, hai đối tượng té ngã và hai tên trộm bị tóm gọn.

Công an đã thu giữ của hai tên trộm bình xịt hơi cay, ná cao su, một bình điện loại 12V-5A kèm theo bộ phận tăng áp…

Tại công an, hai người trộm chó là Hà Trung Hưng (trú tại xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) và Hồ Tấn Thoan (ngụ Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng) khai nhận: Họ chuẩn bị các loại dụng cụ trên để đi bắt trộm chó của người dân. Nếu bị phát hiện sẽ sử dụng các dụng cụ trên để tấn công tìm đường thoát thân.

Qua điều tra bước đầu, công an xác định Thoan từng trộm chó và bị TAND huyện Thăng Bình (Quảng Nam) phạt hai năm tù.

Trung tá Đặng Văn Tàu, Đội CSTT-CĐ (Công an huyện Hòa Vang), cho biết hai chiến sĩ trong tổ tuần tra bị thương nhẹ. Thượng sĩ Tín bị thương ở cánh tay và Toàn bị bột ớt văng vào mắt gây bỏng, đang được điều trị.

TẤN TÀI