“Cẩu tặc” dùng kiếm chém công an trọng thương sa lưới khi đi trộm xe máy

(PLO) - Ngày 2-6, Cơ quan công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, từ điều tra chuyên án trộm cắp xe máy, đã bắt được Nguyễn Công Hậu (27 tuổi, trú xã Xuân Thành, huyện Yên Thành) – kẻ cùng đồng bọn đi trộm chó,(54 tuổi, công an thường trực xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).