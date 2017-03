“Cẩu tặc” hoành hành miền Tây

Khoảng 0 giờ 50 phút ngày 1-12-2011 tại xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, công an xã tuần tra, phát hiện, bắt quả tang La Bảo Thành (SN 1984) và Kim Sơn (SN 1984), cả hai cùng ngụ ấp 1, xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, thu giữ một bình ắc-quy, một súng tự chế, hai con chó (24kg). Trước đó, vào khoảng 2 giờ ngày 23-11-2011 tại khóm 1, thị trấn Tiểu Cần, phát hiện hai đối tượng trộm chó, lực lượng tuần tra Công an huyện Tiểu Cần truy đuổi bắt được Huỳnh Trung Kiên (SN 1980, ngụ ấp 3, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè), đối tượng còn lại chạy thoát là Huỳnh Trung Kiển (em ruột Kiên). Tang vật thu giữ gồm một súng tự chế, một thiết bị biến điện, một xe môtô và bốn con chó trọng lượng 51kg.

Một đối tượng trộm chó bị Công an Vĩnh Long phát hiện, bắt giữ

Rạng sáng 23-11-2011, người dân ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang phát hiện hai thanh niên đi xe gắn máy dùng xung điện bắt trộm chó đã truy đuổi bắt được Huỳnh Nguyễn Hữu Khánh (ngụ Long Hồ, Vĩnh Long). Tang vật là chiếc xe gắn máy, ba con chó đã bị chích điện chết, một bình ắc-quy và dụng cụ dùng để chích điện. Riêng đối tượng còn lại đã tẩu thoát. Đến khoảng 11 giờ trưa hôm sau, người dân xã Vĩnh Kim phát hiện một thi thể nam giới trên con rạch nhỏ ở khu vực gần cầu Ván Sập. Tung tích nạn nhân được xác định là Huỳnh Văn Vẹn (26 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, TP. Vĩnh Long), đối tượng trộm chó đi cùng với Khánh.

Ngày 8-11-2011, khi anh Lục Nguyễn Cường (ở phường 9, TP. Vĩnh Long) chạy xe đến gần phà Đình Khao phát hiện xe máy phía trước làm rơi một con chó còn sống xuống đường. Sinh nghi, anh liền bám theo và báo tin cho chốt Công an huyện Long Hồ đóng tại bến phà. Theo yêu cầu của công an, điều khiển phà lập tức quay lại, sáu đối tượng đi trên ba xe gắn máy được mời về trụ sở làm việc. Bên trong ba chiếc bao có chín con chó, một súng tự chế bắn xung điện, ba mũi chĩa, một bình ắc- quy, một bình xịt hơi cay, một nạng thun. Trong lúc công an đang làm việc thì tiếp tục có hai đối tượng khác đi môtô chở hai bao xuống phà. Bị lộ, hai đối tượng phóng chạy, bỏ lại hai chiếc bao bên trong có tám con chó. Nội vụ được Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) mở rộng điều tra.

Hiện nay, tình trạng trộm chó đang có chiều hướng gia tăng, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Bọn trộm chó ngày càng lộng hành với các thiết bị xung điện rất nguy hiểm đến tính mạng con người, cần phải nghiêm trị.



Theo BÁ DŨNG (CATP)