'Cẩu tặc' tấn công cảnh sát bằng ớt bột

Sáng 19-1, Công an xã An Sơn (thị xã Thuận An, Bình Dương) bắt giữ hai nghi can là Nguyễn Văn Trung (35 tuổi, quê Cần Thơ) và Lâm Đoàn Quy (24 tuổi, quê Bạc Liêu), cả hai cùng tạm trú tại khu phố Hưng Thọ, phường Hưng Thịnh, thị xã Thuận An để điều tra về hành vi bắt trộm chó

Vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, lực lượng tuần tra thuộc Công an xã An Sơn tổ chức tuần tra an ninh trên địa bàn xã. Khi đi đến đoạn cầu Cây Cui (ấp An Hòa) tổ tuần tra phát hiện hai nghi can điều khiển xe máy hiệu Exciter mang biển số 51V2 – 9637 chở theo bao tải lớn, bên trong có hai con chó đã chết nên vội ra tín hiệu dừng phương tiện để tiến hành kiểm tra. Lúc này hai nghi can phóng xe bỏ chạy.



Hai nghi can cùng tang vật bị cơ quan công an bắt giữ.

Nghi vấn là đối tượng trộm chó, lực lượng chức năng tiến hành truy đuổi, đồng thời gọi điện thoại cho cấp trên yêu cầu hỗ trợ thêm lực lượng. Trong quá trình bỏ chạy, hai “cẩu tặc” liên tục lạng lách, đánh võng trên đường nhằm ngăn cản lực lượng truy bắt. Nghi can ngồi sau còn dùng ớt bột ném vào mặt lực lượng chức năng để tẩu thoát.

Khi đuổi đến cầu Bà Lụa, tổ tuần tra truy đuổi kịp và lao lên ép xe hai nghi can trộm chó vào lề. Lúc này, hai “cẩu tặc” to tiếng đe dọa sẽ giết chết công an nếu bắt giữ, đồng thời lao xe vào tổ công tác khiến hai chiến sĩ công an bị té ngã xuống đường. Tuy nhiên, lực lượng công an đã nhanh chóng khống chế, bắt gọn hai đối tượng đưa về trụ sở.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai tên Trung và Quy. Cả hai đều là những cẩu tặc "chuyên nghiệp". Hằng ngày, bộ đôi này rảo quanh các khu vực dân cư để đánh bả bắt chó. Bình quân, mỗi ngày các đối tượng bắt được ít nhất hai con chó đem đi bán cho các lò mổ trên địa bàn.