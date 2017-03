Cầu thủ Hồng Việt của SLNA bị chém nhập viện

Theo lời các đồng đội của Hồng Việt thuật lại, tối 17-11, Hồng Việt đi hát karaoke trên đường Nguyễn Sỹ Sách (TP Vinh, Nghệ An). Khi đang hát cùng với bạn bè, một người vợ của bạn anh đã đến quán đánh ghen. Trong lúc can ngăn, Hồng Việt đã có xích mích với nhóm thanh niên đến đánh ghen.

Hồng Việt tranh bóng với Sỹ Cường trong trận SLNA gặp Hà Nội T&T mùa giải 2011

Trên đường trở về nhà ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, tiền vệ của SLNA đã bất ngờ bị một nhóm người dùng dao tấn công; anh bị chém nhiều nhát vào tay, chân và lưng.

Hồng Việt được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh. Đến ngày 18-11, thấy Hồng Việt có dấu hiệu nặng hơn, gia đình Hồng Việt đã đề nghị đưa anh ra Hà Nội điều trị.

Theo thông tin từ CLB SLNA, Việt hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Các bác sĩ cho biết vết thương của Việt không quá nghiêm trọng.



CLB SLNA cho biết mới chỉ nhận được thông tin từ người nhà Hồng Việt và sẽ đợi cầu thủ này trở lại Vinh để đề nghị làm tường trình.

Chiều 19-11, Thượng tá Mai Chiến Thắng - Phó Trưởng Công an thành phố Vinh (Nghệ An) - cho biết cơ quan này đã nhận được thông tin cầu thủ Hồng Việt bị tấn công. Tuy nhiên, sự việc xảy ra vào đêm tối nên chưa thể nhận dạng được đối tượng gây án. Cơ quan công an đang tiếp tục truy lùng các đối tượng liên quan.

Hồng Việt từng là trụ cột trong đội hình U20 VN vô địch Đông Nam Á 2007. Tuy nhiên, người hâm mộ biết đến cầu thủ này nhiều hơn từ vụ bị Công an TP Vinh bắt giữ do tàng trữ ma túy. Sau khi vụ việc bị phanh phui, CLB SLNA đã trả cầu thủ này về với gia đình một thời gian.

Theo G.Tân - M.Ngọc. (NLĐO)