"Câu tình" bằng điện thoại để lừa đảo

Ngày 30/1, được biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Trộm cắp tài sản"; đồng thời đề nghị truy tố đối với Nguyễn Thị Phượng, 30 tuổi, đăng ký nhân khẩu thường trú tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về hai tội danh nêu trên.

Được biết, Phượng là một đối tượng lưu manh chuyên nghiệp, bỏ nhà đi "bụi" từ năm 16 tuổi. Đã có 2 tiền án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Không chồng, nhưng Phượng đã có 2 con, lớn 13 tuổi, bé 6 tuổi để cho mẹ ruột nuôi. Vốn là gái giang hồ, từng làm tại quán cà phê, giao du rộng nên dù trẻ tuổi, nhưng Phượng đã lọc lõi trong tình trường. Để có tiền tiêu xài, Phượng bắt quen, xin số điện thoại, sau đó nhắn tin, gọi điện thoại rủ rê nạn nhân đi "nghỉ" ở khách sạn, đi uống cà phê hoặc đi hát karaoke để lợi dụng sơ hở chiếm đoạt tài sản.

Một ngày cuối năm 2008, Phượng gọi điện thoại cho ông Nguyễn Văn C., ở Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hẹn tối gặp nhau tại một quán cà phê tại thị xã. Tới hẹn, ông C. có mặt, Phượng rủ ông C tới một quán karaoke để "tâm sự". Do ông C. đã sử dụng rượu bia từ trước, nên khi uống thêm vài chai bia thì bị say. Ông C. đã chìm sâu vào giấc ngủ trong phòng karaoke thì Phượng đã lục túi lấy chìa khóa và giấy tờ xe máy, 2 điện thoại di động rồi xuống lấy xe máy tẩu thoát. Khi được chủ quán đánh thức, ông C. mới bừng tỉnh và biết mình đã bị lừa.

Với thủ đoạn tương tự, vào khoảng tháng 3/2009, Phượng chủ động làm quen với anh Nguyễn Linh T., trú ở phường 3, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh rồi lừa lấy của anh T. một máy tính xách tay, một máy ảnh kĩ thuật số cùng chiếc xe máy rồi tẩu thoát...

Tại cơ quan điều tra, Phượng đã khai nhận là thủ phạm của nhiều vụ lừa đảo, trộm cắp. Đáng lưu ý, Phượng thú nhận là đồng phạm cùng với con rể của nạn nhân gây ra vụ giết người, cướp tài sản đối với bà Nguyễn Thị Hòa, trú tại phường Thanh Thủy, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng xảy ra vào mùng 2 Tết (tháng 1/2004). Để đảm bảo thời hạn tố tụng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bóc tách phần khai nhận này của bị can để điều tra làm rõ và xử lý trong một vụ án khác.



Theo Đào Minh Khoa (CAND)