Cây xăng Huệ Thiên (Thủ Đức): Không đổ xăng còn đánh khách

Chiều 28-2, vợ chồng chị Diễm chạy xe gắn máy ghé vào cây xăng Huệ Thiên 1 để đổ xăng. Lúc này cây xăng đông khách, chị Diễm chờ lâu mà thấy nhân viên cứ đổ xăng cho người khác nên cự nự “Tại sao lâu đổ cho tôi, người khác lại được đổ trước?”. Chồng chị Diễm bực mình dắt xe đi và nói “Không đổ thì nói sớm để người ta còn đi!”. Lập tức, anh nhân viên trợn mắt và văng tục nên chị Diễm góp ý “Anh nói chuyện với khách hàng đàng hoàng một chút!”. Vừa dứt lời, nhân viên này xông tới đánh chị Diễm. Chồng và con chị can ngăn thì bị bốn nhân viên khác cầm tầm vông và mũ bảo hiểm lao vào đánh tiếp... Chị Diễm bị nhân viên cây xăng đánh gây thương tích khắp cơ thể và đập bể máy điện thoại đi dộng. Nhiều khách hàng chứng kiến tuy bất bình nhưng thấy đám nhân viên hung hãn nên không dám can ngăn.

Khi công an đến cây xăng gọi năm nhân viên đến trụ sở làm việc thì họ trả lời “đang kẹt bán xăng”. Cuối cùng chỉ có ba người đến công an phường, chủ cây xăng cũng không có mặt. Theo lời chị Diễm kể, tại trụ sở, một cán bộ công an đã chỉ mặt các nhân viên cây xăng và nói “Tụi mày đã có tiền án, tiền sự mà còn hung hăng vậy”. Chị Diễm nói thêm: “Nhân viên cây xăng này nhiều lần đánh khách, không chỉ riêng tôi”.

Do chị Diễm nôn mửa và ngất xỉu nên được đưa vào bệnh viện, bác sĩ cho biết chị bị chấn thương não bộ.

Vụ việc xảy ra đã một tuần nay, chủ cây xăng Huệ Thiên chưa đến thăm hỏi, hỗ trợ tiền thuốc men cho chị Diễm.