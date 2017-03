Cây xanh liên tục ngã đổ đè nhiều ô tô ở TP.HCM

Theo đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 28-9, trong cơn mưa to, gió lớn ô tô bốn chỗ mang biển số 51F… do nam tài xế khoảng 30 tuổi điều khiển lưu thông trên đường Lê Quý Đôn, hướng từ đường Nguyễn Thị Minh Khai ra đường Điện Biên Phủ. Khi đến trước số nhà 29 Lê Quý Đôn (phường 7, quận 3) thì bất ngờ bị một cây xanh bật gốc, đổ ngang ra đường, đè trúng phần phía trước xe; may mắn tài xế không bị thương. “Tài xế hốt hoảng đạp cửa chạy ra ngoài, tinh thần bấn loạn. Nhiều người khác thấy vậy cũng hốt hoảng tháo chạy” - một người dân nói.



Cây xanh trên đường Lê Quý Đôn bỗng nhiên ngã đè trúng ô tô khiến phương tiện này bị hư hỏng.

Tại hiện trường, cây xanh có chiều cao khoảng 20 m, thân cây có đường kính khoảng 50 cm, tán rộng đổ nằm chắn ngang đường, phần rễ cây có dấu hiệu bị mục nát. Chiếc ô tô bị hư hỏng, móp méo phần nắp capô và phần đuôi bên trái do bị nhánh cây đè lên.





Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tiến hành giải phóng hiện trường.

Khu vực cây đổ nằm sát cổng sau Trường THPT Marie Curie, đúng thời điểm có nhiều phụ huynh đang qua lại và đứng chờ con cái nhưng may mắn mọi người đã kịp thời thoát chạy nên không có ai bị cây đè trúng.



Chiếc xe bị hư hỏng nhẹ phần capô.

Đường Lê Quý Đôn bị phong tỏa từ đường Ngô Thời Nhiệm đến đường Điện Biên Phủ để nhân viên cây xanh khắc phục sự cố.



Gần như cùng thời điểm, nhiều nhánh cây có đường kính lớn cũng bất ngờ gãy đổ rơi trúng hai ô tô tại đường Trần Quốc Thảo (thuộc địa bàn quận 3), gây hư hỏng cho các xe trên, rất may không có ai bị thương.



Cùng lúc một nhánh cây lớn gãy xuống, đè trúng hai ô tô bên dưới trên đường Trần Quốc Thảo.

Theo quan sát, hai ô tô có biển số là 60A… và 51F… bị méo mó. Nhánh cây đổ xuống cũng khiến một cột điện bị gãy.





Vụ việc khiến hai phương tiện này bị móp méo, hư hỏng, người dân gặp một phen hốt hoảng.



Cành cây gãy xuống cũng khiến một trụ điện bị gãy.

Khoảng 17 giờ, một cây xanh trước số nhà 98B Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1 bỗng nhiên bật gốc chắn ngang đường.



Cũng cùng thời gian, một cây xanh trên đường Lê Lai, quận 1 cũng bị bật gốc.

Theo quan sát, cây xanh nói trên cao khoảng 10 m, đường kính gốc khoảng 20 cm, ngã chắn gần hết đường Lê Lai khiến giao thông qua khu vực gặp không ít khó khăn.





Cây chắn ngang đường khiến việc lưu thông qua khu vực gặp không ít khó khăn.



Nhân viên Công ty Cây xanh nhanh chóng có mặt tiến hành dọn dẹp hiện trường.

“Lúc đó cây từ từ ngã xuống trong mưa gió, tôi thấy vậy nên hô hoán để người đi đường biết. May mắn cây ngã từ từ, trời mưa và xe cộ chạy chậm” - một người dân nói.

Nhân viên Công ty Cây xanh đã nhanh chóng có mặt tiến hành dọn dẹp hiện trường sau khoảng 45 phút, cây bật gốc đã được thu dọn.



Vụ việc khiến giao thông nhiều khu vực trở nên ùn ứ, CSGT phải tích cực phân luồng.

Trước đó, trong cơn mưa lớn vào chiều 28-9, một cây lim xẹt khá lớn cũng đổ chắn ngang đường Lê Lai ngay trước khách sạn New World đè trúng ba ô tô đậu bên đường và một ô tô đang lưu thông. Cây ngã cũng kéo gãy hai trụ điện cùng một cột đèn chiếu sáng.