Cha bán con giá rẻ, mẹ chuộc lại giá cao

Công an huyện Bảo Lâm cho biết: Năm 2002, Phạm Văn Thiệu (24 tuổi, quê Nghệ An) vào huyện Bảo Lâm lập nghiệp và sau đó kết hôn với chị Ka Hoa (trước đó chị Ka Hoa đã có 2 con riêng).

Ngày 25-5, chị Ka Hoa sinh con gái. Lúc này, Thiệu đang chịu áp lực từ người thân ở quê nhà, buộc anh phải mang tiền về đóng góp công việc chung của gia đình và dòng tộc. Trước cảnh túng quẫn, Thiệu đã gọi điện thoại cho K’Brềs (ở xã Tân Châu, huyện Di Linh - Lâm Đồng), ngỏ ý bán con gái cho một người thân của K’Brềs đang trong cảnh hiếm muộn, với giá 10 triệu đồng.

Sau khi thương lượng, Thiệu đồng ý bán con gái giá 8 triệu đồng. Chiều 3-6, Thiệu nói dối vợ là đưa con gái (mới sinh được 9 ngày) về thăm quê ít hôm, rồi đem bán. Nhận tiền xong, Thiệu đón xe đi Nghệ An.

Ngày 9-6, Thiệu đi từ Nghệ An vào Lâm Đồng và đến thẳng xã Tân Châu (huyện Di Linh) xin chuộc lại con nhưng bên mua không đồng ý. Thiệu về nhà và thú nhận với vợ việc bán con. Chị Ka Hoa liền đến Công an xã Lộc Bảo trình báo vụ việc và nhờ can thiệp để chuộc lại con.

Sau khi xác minh, ngày 17-6, Công an huyện Bảo Lâm đã khởi tố và bắt tạm giam Phạm Văn Thiệu về hành vi mua bán trẻ em. Tiếp đó, Công an huyện Bảo Lâm phối hợp với Công an huyện Di Linh vận động, thuyết phục bên mua trả lại con cho chị Ka Hoa.

Do cảnh hiếm muộn nên bên mua không muốn trả cháu bé vì họ rất yêu thương cháu. Sau nhiều lần thuyết phục, ngày 22-6, bên mua mới chấp nhận cho chị Ka Hoa chuộc con với giá 12 triệu đồng.

Công an huyện Bảo Lâm cho biết đang xem xét hành vi của một số người liên quan đến vụ mua bán trẻ em này.