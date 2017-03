Cha “bắt cóc” con

Đã 4 tháng qua, chị Phạm Thị Phụng (26 tuổi, ngụ xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) khóc hết nước mắt khi con gái 4 tuổi của chị đột nhiên mất tích.

Héo hon vì mất con

Theo đơn kêu cứu của chị Phụng gửi Báo Người Lao Động, chị Phụng và ông C. quen nhau từ năm 2006 nhưng khi về ra mắt gia đình nhà trai thì không được chấp nhận. Hai người quyết định sống với nhau (không hôn thú). Khi chị Phụng mang thai, cho rằng không phải con của mình, ông C. hắt hủi, đánh đập, bắt chị phá bỏ thai. Không đành bỏ khúc ruột của mình, chị Phụng về nhà mẹ sinh con đồng thời chấm dứt liên lạc với ông C. Sau đó, ông C. xuất cảnh sang Mỹ, chị Phụng khai sinh tên con theo họ của mình, không có tên cha.

Chị Phạm Thị Phụng với những tấm ảnh của con

Cuối năm 2010, ông C. bất ngờ về nước và xin được gặp con. Nhân lúc chị Phụng đi vắng, ông C. năn nỉ và được bà ngoại cháu bé đồng ý để ông dẫn con đi chơi, mua sắm. Không ngờ từ đó, ông C. không chịu đem trả cháu bé lại cho gia đình bên ngoại. “Tôi nhiều lần tìm đến nhà ông C. (ở thị xã Bà Rịa) để tìm con nhưng bị cả gia đình họ chửi mắng, dọa đánh không cho vào nhà. Tôi cũng trình báo sự việc lên chính quyền địa phương nhưng chẳng ai quan tâm” - chị Phụng nói trong nước mắt.

Thuật lại sự việc với chúng tôi, chị Phụng nói gần 4 tháng liên tục đi “đòi” con không được nhưng chị vẫn hy vọng ông C. vì thương con mà cố tình nuôi giữ trong một thời gian ngắn rồi sẽ trả lại. Nhưng đến ngày 5-5, chị “chết điếng người” khi nhận tin, ông C. đã sang Mỹ mà không trả lại con cho chị. “Từ ngày đó, hôm nào tôi cũng bươn bả đi tìm con thơ, vật vã, héo hon, không biết giờ này con ở đâu” - người mẹ trẻ khóc òa lên.

Công an vào cuộc

Sau nhiều lần đi đòi con trong vô vọng, chị Phụng viết đơn gửi chính quyền địa phương “cầu cứu”. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã vào cuộc. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 3 tháng, quá trình điều tra vẫn chưa có kết quả.

Cháu Phạm Ngọc Phụng Nhi trong tiệc sinh nhật 4 tuổi

Ngày 31-8, chúng tôi tìm đến nhà của bố mẹ ông C. tại đường Hà Huy Giáp, phường Long Tâm, thị xã Bà Rịa, gia đình ông C. xác nhận việc ông C. giữ cháu bé là có thật. “Nó nói đang gửi ở một người bà con nhờ nuôi giữ nhưng chúng tôi cũng không biết là ai, ở đâu”- mẹ của ông C. nói. Còn theo chị Phụng, con chị đang được nuôi giữ bởi một người phụ nữ tên Thảo nhưng địa chỉ cụ thể chị không rõ.

Ngày 1-9, trao đổi qua điện thoại, chúng tôi được ông C. (từ Mỹ) cho biết chính ông đang nhờ người nuôi giữ cháu bé tại Việt Nam. Tuy nhiên, ông C. không chịu cung cấp thông tin nào khả dĩ tiếp cận được với cháu bé. Không nói rõ lý do giữ con, ông C. chỉ nói vì “thương con” và 4 tháng nữa sẽ về giải quyết.

Xung quanh vụ việc này, một cán bộ Cơ quan CSĐT (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói đã có tiếp nhận hồ sơ, tuy nhiên không cho biết hiện vụ việc được xử lý như thế nào.