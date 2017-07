Cha bị chém chết trong tiệc mừng con đi nước ngoài

Ngày 25-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự nghi can Vòng Quốc Cái (49 tuổi, ngụ xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo điều tra ban đầu, trưa ngày 24-7, anh Hà Địch Long (41 tuổi, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom) có tổ chức tiệc ăn mừng con trai đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan. Khách được mời tham dự có người hàng xóm là Cái.

Trong lúc ăn nhậu, anh Long và Cái đã có xảy ra mâu thuẫn, xô xát nhưng được mọi người can ngăn nên Cái bỏ về nhà. Một lúc sau anh Long đi bộ qua nhà Cái và chửi lớn tiếng rồi ra về.

Tức giận, Cái từ trong nhà cầm theo con dao phát cỏ qua lại nhà anh Long. Lúc này anh Long dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt Cái. Thấy vậy, Cái liền dùng con dao chém nhiều nhát vào người đối thủ khiến nạn nhân tử vong.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện và công an xã vận động đối tượng ra đầu thú. Đến chiều thì Cái ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.