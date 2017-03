Cha cặp bồ, con dùng xăng đánh ghen giúp mẹ

Công an thị xã An Khê (Gia Lai) vừa tạm giữ đối tượng Đoàn Dũng Chinh (SN 1994, trú tại thôn Tân Hiệp, xã Tân An, huyện Đak Pơ) vì có hành vi dùng xăng đốt người.

Trước đó, ngày 25-7, ông Đoàn Ngọc Chấn sinh năm 1972 (bố đẻ của Chinh) đến thuê phòng 101 khách sạn Tân Quốc Vương (thị xã An Khê). Sau đó, chị Võ Thị Hồng Thảo (SN 1975, ở Đak Pơ) đến phòng này để tâm sự cùng ông Chấn. Đối tượng Đoàn Dũng Chinh. Ảnh: Vĩnh Hoàng Sau khi 2 người từ khách sạn đi ra thì bà Nguyễn Thị Nhiễu cùng con là Đoàn Dũng Chinh và 3 người khác tổ chức đánh ghen. Chinh đã dùng chai xăng mang theo tưới lên người chị Thảo và bật lửa đốt. Hậu quả làm chị Thảo bị bỏng nặng ở phần mặt và ngực, sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực An Khê đã chuyển xuống bệnh viện Quy Nhơn (Bình Định) cấp cứu, kết quả chị Thảo bị bỏng độ 2.

Tại cơ quan điều tra Đoàn Dũng Chinh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an thị xã An Khê đang tạm giữ đối tượng để điều tra làm rõ. Điều đáng nói là hiện nay Chinh đang học lớp 11 Trường THPT Nguyễn Trãi- thị xã An Khê. Theo Vĩnh Hoàng (Gia Lai Online)