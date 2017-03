Cha của Giang Kim Đạt bị xử lý về tội rửa tiền

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an vừa chuyển kết luận điều tra vụ án Giang Kim Đạt và đồng phạm tham ô, rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin (Công ty Vinashin Lines) sang VKSND Tối cao, đề nghị truy tố các bị can liên quan.

Theo đó, CQĐT đề nghị truy tố Trần Văn Liêm, nguyên tổng giám đốc; Giang Kim Đạt, nguyên quyền trưởng phòng kinh doanh và Trần Văn Khương, nguyên kế toán trưởng Công ty Vinashin Lines, về tội tham ô tài sản. Bị can Giang Văn Hiển (cha của bị can Đạt) bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 5-2006 đến tháng 6-2008, Công ty Vinashin Lines đã lập các dự án đầu tư mua tàu biển, cho thuê tàu. Các bị can đã mua tàu cũ, hư hỏng rồi nâng giá để trục lợi. Bằng việc mua ba tàu Vinashin Summer, Vinashin Island, Vinashin Phoenix và cho thuê chín tàu tại Vinashin Lines, Trần Văn Liêm, Giang Kim Đạt và các cá nhân liên quan đã chiếm đoạt gần 16 triệu USD.





Giang Kim Đạt bị đề nghị truy tố tội tham ô. Ảnh: CQĐT

CQĐT xác định Đạt được công ty giao nhiệm vụ giao dịch thực hiện các hợp đồng với các đối tác nước ngoài. Đạt đã gửi giá, nâng khống giá trị thực của tàu để hưởng lợi.

Ngoài ra, Đạt còn cung cấp số tài khoản của cha mình để đối tác chuyển tiền hoa hồng theo thỏa thuận ngầm. Nhận được tiền, cha của Đạt đã mua nhiều bất động sản. Bản thân Đạt còn bỏ tiền ra để mua nhà, xe tặng vợ ông Trần Văn Liêm.

Về số tiền mà Đạt phải bồi thường, ngoài số tiền, tài sản CQĐT đang tạm giữ, bị can Đạt còn phải bồi thường cho Công ty Vinashin Lines gần 250 tỉ đồng. Cơ quan chức năng cũng đã kê biên nhiều tài sản gồm biệt thự, tài sản của Đạt và cha Đạt đứng tên.

Công an xác định bị can Liêm chiếm đoạt hơn 3,2 tỉ đồng; bị can Khương chiếm đoạt 120.000 USD…

Vụ án Giang Kim Đạt và đồng phạm đã được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.