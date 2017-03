Cha giết con trai vì mâu thuẫn gia đình

Vụ án mạng xảy ra vào lúc 21 giờ tối 26 -12, do mâu thuẫn gia đình, ông Thịnh và con trai Nguyễn Bá Xuân (SN 1983) đã xảy cãi nhau. Trong lúc nóng giận, ông Thịnh lấy dao nhọn dài hơn 50cm đâm thẳng vào ngực phải Xuân.



Dính nhát dao chí mạng của cha, Xuân gục ngay tại chỗ. Mọi người nhanh chóng đưa Xuân đưa đi cấp cứu nhưng bị thương quá nặng nên đã chết trên đường đi.



Sau khi Xuân chết, ông Thịnh đã đến cơ quan công an đầu thú.



Vụ việc hiện đang được công an huyện Anh Sơn tiếp tục điều tra làm rõ và hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi bị can và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Bá Thịnh về tội giết người.

Theo K. Trình – K. Hưng (NLĐO)