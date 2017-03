Cha nổ mìn tự sát, con bị thương

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, tối 26-4, sau tiếng nổ lớn phát ra từ nhà ông Hùng, người dân chạy đến phát hiện ông Hùng nằm bất động bên cạnh các con và cháu đang bị thương.

Người dân và chính quyền địa phương đưa ông Hùng đến bệnh viện cấp cứu nhưng các bác sĩ cho biết ông đã tử vong trước khi nhập viện.

Sáng 27-4, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an huyện Hương Sơn đã khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc. Tại hiện trường, công an thu giữ một chiếc điện thoại của ông Hùng còn lưu một số tin nhắn.

Được biết ông Hùng và vợ đã ly thân, vợ đi làm ăn xa. Chiều 26-4, ông Hùng đi uống rượu về nhà lớn tiếng trách móc con và nói: “Sẽ cho mìn nổ tung căn nhà này”. Nghe vậy con trai, con gái và con dâu đưa cháu bé sơ sinh (cháu nội của ông Hùng) vào một căn phòng chốt cửa cố thủ.

Tuy nhiên, sức ép vụ nổ quá lớn khiến con trai, con gái út và con dâu, cháu nội của ông Hùng bị thương.

Đ.LAM