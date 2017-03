Cha sát hại con vì nhậu xỉn, quậy phá

Ngày 13/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hội An (Quảng Nam) cho biết, đã bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Tiến (66 tuổi, trú khối 3, phường Cẩm Phô, Hội An) về hành vi sát hại con trai ruột là Nguyễn Anh Linh (34 tuổi).

Theo lời khai ban đầu của ông Tiến, vào khoảng 0h30' ngày 13/10, Linh uống rượu say về và lên trên gác to tiếng với mẹ mình. Cãi cọ một hồi, Linh xuống nhà dưới tiếp tục quát tháo ông Tiến, đập phá đồ đạc. Ông Tiến cự cãi và cả 2 xảy ra ẩu đả. Ông Tiến vớ được một vật nhọn đâm liên tiếp 3 nhát khiến Linh gục ngã. Linh được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đến 2h sáng cùng ngày thì tử vong.



Theo Kim Thái (CAND)