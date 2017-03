Cha tham gia cướp gỗ, con chém người tại quán bar

Ngày 9-1, VKSND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã có quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam của cơ quan điều tra đối với Phan Hoàng Đạt (SN 1993, ngụ thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Thành với vết thương do bị chém. Ảnh: H.N

Hồ sơ điều tra bước đầu xác định, tối ngày 31-12-2012, Đạt và Phan Sỹ Quốc (SN 1994, còn gọi là Bưu), Nguyễn Nhật Nam (1994, cùng ngụ xã Đại Trạch) và 4 đối tượng khác đến uống cafe tại quán bar New KD ở thị trấn Hoàn Lão.



Khi ra về, Quốc và Nam gây gỗ với nhóm của anh Trịnh Chí Thành (SN 1980, ngụ thị trấn Hoàn Lão) nên nhóm Quốc tìm cách chặn đánh trả thù.

Đạt về nhà lấy 2 con dao tới đứng ở cổng quán New KD rồi đưa cho Quốc cầm 1 dao. Thấy anh Thành vừa bước ra, Đạt và Quốc xông tới chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu, vai, lưng, tay và chân anh Thành khiến nạn nhân gục xuống. Hiện nạn nhân vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng nguy kịch.



Được biết, Đạt là con trai chủ tiệm vàng “Hoàng Đạt” ở thị trấn Hoàn Lão. Đầu năm 2012, Đạt dùng gạch, đá tấn công một thanh niên ở địa bàn khiến nạn nhân suýt tử vong. Sau đó, bố mẹ Đạt đã thỏa thuận bồi thường cho nạn nhân số tiền gần 100 triệu đồng.



Phan Sỹ Quốc là con trai của Phan Văn Cảm, hiện đang là bị can trong vụ án cùng công an viên lập băng nhóm cướp gỗ sưa đã bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình khởi tố trước đó. Hiện Quốc đã bỏ trốn khỏi địa phương.