Chậm khởi tố vụ bé gái bị hiếp dâm

Gia đình nạn nhân phải lánh nạn

Sau khi xảy ra sự việc, bé T. bị sốt cao và kêu đau ở vùng kín. Nghe con kể bị H. giở trò đồi bại nhiều lần, bà C. tức tốc sang gặp cha mẹ H. để hỏi chuyện thì bị họ phản ứng rất gay gắt. Bà C. cho biết sau biến cố đó, gia đình phải cho bé T. nghỉ học vì bé luôn trong trạng thái hoảng loạn tinh thần. Hơn một tháng sau, vợ chồng bà C. đến Công an huyện Phước Long tố cáo sự việc.

Bé T. được cơ quan điều tra trưng cầu giám định tại BV Đa khoa tỉnh Bình Phước. Kết quả: “Bé T. bị rách màng trinh và xung huyết”. Tiếp theo, Phân viện Khoa học hình sự phía Nam (Bộ Công an) cũng có kết quả giám định: “Vùng kín bé T. bị trầy và xung huyết niêm mạc, màng trinh rách 2 cm”. Nhiều lần công an huyện Phước Long cho bé T. nhận diện kẻ xâm hại, bé T. đều chỉ đúng là H.

Bé T. đang đi học trở lại sau thời gian hoảng loạn tinh thần vì bị xâm hại.

Từ đây, người nhà của H. nhiều lần kéo đến trước nhà bà C. chửi bới, đe dọa hành hung khiến cả nhà bà C. luôn sống trong bất an. Mặc dù gia đình bà C. đã kêu cứu đến công an địa phương nhưng phía gia đình H. vẫn không buông tha. Ngay cả trưởng khu phố và cán bộ Ủy ban MTTQ thị xã khi đến tìm hiểu sự việc cũng bị gia đình H. cản trở. Ông Đặng Văn Thùy, phó trưởng khu phố ở thị xã Phước Long xác nhận: “Địa phương cùng gia đình cháu T. có đến nhà H. để tìm hiểu thì bị cha mẹ H. lớn tiếng la lối và định xô xát”. Quá lo sợ, vợ chồng bà C. cùng con gái phải chuyển đến tạm trú tại Trảng Bom (Đồng Nai) để lánh nạn.

Hơn một năm qua, bà C. bán hàng rong, còn chồng đi bốc vác để kiếm tiền nuôi con, đồng thời gõ cửa các cơ quan pháp luật mong được giải quyết.

Vì sao chậm khởi tố?

Vào tháng 12-2008, Công an huyện Phước Long có công văn gửi đến gia đình bà C. với nội dung: “Ngày 1-10-2008, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án và xác minh thu thập chứng cứ để làm rõ vụ án”. Phía cơ quan điều tra nhận định: “Lúc xảy ra sự việc chỉ có bé T. và H., không có nhân chứng khác, gia đình bé T. không trình báo ngay cho cơ quan điều tra nên công tác điều tra gặp khó khăn”.

Ngày 21-11-2008, do cơ quan điều tra nhận định “kết luận của BV Đa khoa Bình Phước và Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) có mâu thuẫn với nhau” nên bé T. được đưa đi trưng cầu giám định lại tại Viện Pháp y quốc gia. Tuy nhiên, đến nay gia đình bé T. chưa nhận được kết quả giám định lần ba này.

Khi được nghe trình bày sự việc, bà Nguyễn Thị Hương Thủy, Chủ tịch Hội Phụ nữ thị xã Phước Long bày tỏ: “Đây là trường hợp rất nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ kiến nghị cơ quan điều tra sớm làm rõ để khởi tố bị can”.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Tư Thế, Trưởng Công an thị xã Phước Long cho biết: “Do tôi mới chuyển về đây công tác, vụ bé T. tố cáo bị xâm hại phải xác minh làm rõ lại mới kết luận được”.

NGUYỄN ĐỨC