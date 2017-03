Chậm khởi tố vụ đánh ghen, rạch mặt tình địch

Theo bà Thảo, tối 26-4-2006, ông T., người có quan hệ làm ăn với bà, “gọi điện thoại kêu tới giúp lau vết thương trên đầu”. Bà đến thì bị người nhà ông T. đánh. Vợ ông T. còn dùng dao rạch mặt, làm bà bị thương tật 15% vĩnh viễn. Sau đó, Công an huyện Củ Chi thụ lý vụ việc nhưng không báo cho bà biết là có khởi tố thủ phạm hay không. Bà đã hai lần gửi đơn đến Công an, VKS huyện Củ Chi kêu cứu mà đến nay chưa thấy hồi âm.

Gặp chúng tôi, ông T. nói không trực tiếp thấy vợ rạch mặt bà Thảo nhưng việc bà Thảo bị thương khi xô xát với vợ ông là có thật. Gặp vợ ông T., bà bảo thực tế chồng mình và bà Thảo đã lén lút “quan hệ” với nhau từ lâu. Mỗi lần bà can ngăn thì bị chồng đánh đập. Trước đó mấy ngày, bà bị chồng đánh, đuổi ra khỏi nhà. Tối đó, biết chồng và bà Thảo ở trong nhà mình, bà đã gọi chị chồng cùng con đến chứng kiến. Bà cho rằng vết thương trên mặt bà Thảo có thể do trúng mẻ chai trong nhà lúc lộn xộn (nhà bà mua bán ve chai) chứ bà không hề dùng dao rạch mặt nạn nhân.

Ngày 2-10, tại Công an huyện Củ Chi, thiếu tá Trần Văn Lâm, Đội trưởng Đội điều tra, thừa nhận có việc bà Thảo bị rạch mặt gây thương tích 15%. Sau khi nghe phản ánh, ngày 27-9, Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Như vậy, về mặt pháp luật, hành vi của vợ ông T. là sai, phải bị xử lý về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, phía nạn nhân cũng đã vi phạm pháp luật khi xâm phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Đây sẽ là tình tiết giảm nhẹ để tòa án xem xét khi lượng hình bị cáo.