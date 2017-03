Chạm ngực nữ sinh, bị cảnh sát cơ động "xử"

Theo tường trình của Tr với nhà trường, sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 25/9, vào giữa giờ ra chơi tiết 4 và 5 của trường THPT Nguyễn Trường Tộ, số 31, ngõ 475/49, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Khi đang cùng bạn bè vui đùa trong lớp, tay của học sinh Trịnh Kiên Tr. đã vô ý đụng phải ngực của Vũ Thanh H. Biết mình có lỗi, Tr. đã xin lỗi H. ngay, nhưng H. đã liên tiếp có những lời lẽ xúc phạm đến Tr. Không thuyết phục được bạn, Tr. đành lặng im trước sự vô ý của mình.



Tưởng rằng mọi chuyện đã qua, H. nhắn tin nhờ người yêu mình rủ thêm bạn bè đến “xử lý” bạn. Ngay sau tan giờ học, 4 thanh niên đến trước cổng trường Nguyễn Trường Tộ để ra tay “giải quyết” Tr.



Xác nhận lại với PV, ông Nguyễn Văn Thùy, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trường Tộ, bức xúc kể lại: “Sau khi được H. “chỉ điểm” người đã “sàm sỡ” mình, một thanh niên đã lao tới ôm Tr. vào nách để cho 3 người khác lao vào đấm đá túi bụi. Tr. còn bị bắt quỳ xuống xin lỗi H. trước ngay cổng trường và tiếp tục bị lôi ra ngoài đánh tiếp".





Hiện trường nơi Tr. và L. bị nhóm côn đồ hành hung



Ông Thùy cho biết thêm, lúc đó đã chạy xuống can ngăn nhưng không thể. “Đó thực sự là một nhóm “xã hội đen” chứ không phải bình thường!”, ông Thùy lắc đầu kể tiếp. “Trước tình thế bạn bị đánh đập, người bạn cùng lớp của Tr. là Nguyễn Văn L. đã ra can ngăn, nhưng lại bị 4 người này dùng điếu cầy và chân tay đánh tới tấp vào mặt, đầu và người khiến L. bị thâm tím hết mặt mày. Sau khi “trừng phạt” xong, nhóm người này đã lên xe và phóng đi mất".



Cũng theo ông Thùy, hôm đó có rất nhiều học sinh của trường chứng kiến vụ việc trên và sẵn sàng đứng ra làm chứng.



Ngay sau đó, Tr. và L. đã đến Công an phường Hạ Đình để trình báo vụ việc. Ngày 27/9, trao đổi với PV, ông Bùi Mạc Dũng, Phó Công an phường Hạ Đình cho biết: “Đối tượng kẹp người nam sinh Tr. để nhóm bạn hành hung là Tạ Đức Dũng, là lính nghĩa vụ của đội CSCĐ Công an TP. Hà Nội và cũng chính là người yêu của H. Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ và sẽ có thông tin sớm nhất tới cơ quan báo chí”.



Cũng trong sáng ngày 27/9, Ban giám hiệu trường THPT Nguyễn Trường Tộ đã có buổi làm việc với phụ huynh của các học sinh có liên quan. H. và Tr. trước mắt phải chịu hình thức kỷ luật nghỉ học 3 ngày.



Ông Thùy cho biết, lối hành xử của em H. là không đúng mức làm ảnh hưởng đến nhà trường, hình thức kỷ luật là để các em nhận thức lại những hành vi của mình.





Theo Dương Lãng Hoàng (VTC News)