Chặn cầu, điều xe cẩu đến bắt ổ đánh bạc lớn

CSGT chặn không cho ô tô qua cầu Cửa Tiền để phục vụ công tác bắt ổ đánh bạc, tránh ách tắc giao thông.

Chiều tối 5-11, lực lượng CSGT thuộc Công an tỉnh Nghệ An đã chặn ô tô qua cầu Cửa Tiền (TP Vinh) để thực hiện vây bắt ổ nhóm đánh bạc tại căn nhà BC bên đường Phạm Hồng Thái.



Để bắt ổ bạc trên, cảnh sát 113 Nghệ An và Công an TP Vinh phải huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ mật phục. Do địa điểm đánh bạc là trên tầng 2, tầng 3 căn nhà tiệm cầm đồ BC và chốt chặt các cánh cửa lên cảnh sát đã phải dùng xe cẩu và đập cửa để bắt các đối tượng.



Cảnh sát cẩu đưa ô tô Camry đi về trụ sở phục vụ công tác điều tra.

Cảnh sát cũng huy động nhiều xe bịt thùng để chở 13 "con bạc" đưa về nhà tạm giữ để phục vụ điều tra.



Trong đêm, CSGT Công an TP Vinh phải chặn không cho ô tô con, xe tải, xe khách qua cầu Vinh Tân vào đường Phạm Hồng Thái để tránh ách tắc đường và đảm bảo an ninh trật tự khi bắt giữ và khám xét nhà...

Sau khi khám xét xong, cảnh sát phải huy động xe cẩu đến cẩu ô tô con Toyota Camry tại hiện trường đưa về trụ sở phục vụ công tác điều tra.