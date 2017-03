Chấn chỉnh sách bói toán

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Xuân (Nhà Bè), nơi có nhiều người bán sách bói toán, tử vi quanh chùa Châu Đốc 2, cho biết ngay sau khi báo phản ánh, UBND xã đã chỉ đạo Ban nhân dân ấp 5 và cảnh sát khu vực làm mạnh tay hơn nữa để chấm dứt thực trạng trên. Trước đó, chính quyền đã nhiều lần giải thích và vận động họ chấm dứt ngay việc bày bán văn hóa phẩm nhảm nhí này.

Bà Nguyễn Thị Lê Hương, Phó Chủ tịch UBND phường Đa Kao (quận 1), nơi có chùa Phước Hải, cho biết kể từ ngày 14-2 UBND phường sẽ chỉ đạo tổ trật tự đô thị, dân phòng, dân quân, công an... luôn túc trực tại chùa để ngăn chặn việc mua bán sách mê tín. Trước đó, tổ trật tự đô thị cùng lực lượng công an, dân quân, dân phòng của phường thường kiểm tra tình hình bày bán sách bói toán quanh chùa nhưng do lực lượng này không thể có mặt thường xuyên khiến tình trạng bày bán sách bói toán vẫn tái diễn.

Còn tại phường 7 (quận 3), nơi có chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Xá Lợi, ông Trần Việt Lâm, Phó Chủ tịch UBND, cho biết lực lượng thanh tra, công an, dân phòng, dân quân... của phường không chỉ kiểm tra những người bán sách bói toán mà còn đảm đương nhiều việc khác như giữ gìn an ninh trật tự, ngăn chặn nạn cướp giật, móc túi... quanh các chùa. Do lực lượng này khá mỏng, không kham hết mọi việc nên tình trạng bày bán sách mê tín quanh hai chùa vẫn còn tồn tại. Từ nay đến rằm tháng Giêng, lượng khách đi chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Xá Lợi rất đông, do vậy số người bán sách bói toán có thể tăng lên. “Trước tình hình này, chính quyền đã chỉ đạo các lực lượng chuyên trách cố gắng luân phiên túc trực tại hai chùa nói trên 24/24 giờ để kiểm tra và kiên quyết xử lý các trường hợp bày bán tràn lan sách bói toán” - ông Lâm nhấn mạnh.