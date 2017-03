“Chặn” cướp tại các ngân hàng, tiệm vàng

Đây là một trong những nội dung buổi tập huấn kiến thức nhận biết, phòng ngừa trộm cắp, cướp tài sản tại ngân hàng, tiệm vàng, được Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Long Biên tổ chức hôm qua 9-3 cho hơn 100 cơ sở trên địa bàn. Theo khảo sát của đội nghiệp vụ Công an quận Long Biên, từ năm 2009 đến nay, số lượng ngân hàng, phòng giao dịch, cơ sở kinh doanh vàng bạc tăng từ 80 lên gần 120. Ngoài những phường tập trung đông các cơ sở kinh doanh “nhạy cảm” này như Ngọc Lâm, Đức Giang, ngay cả những địa bàn vùng ven như Gia Thụy, Bồ Đề, Sài Đồng cũng có nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc, tiền tệ. Thực tế này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với Công an quận Long Biên nói riêng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm.

Thượng tá Vũ Văn Hùng - Phó trưởng Công an quận Long Biên cho biết, từ năm 2007, CAQ đã xây dựng và triển khai chuyên đề phòng chống trộm cắp, cướp tiệm vàng, ngân hàng. Đơn vị chủ công thực hiện chuyên đề này là Đội CSĐT tội phạm về TTXH. BCH Công an quận Long Biên quán triệt các phường trên địa bàn tích cực tham gia chuyên đề. Nắm rõ số doanh nghiệp kinh doanh, số nhân viên làm việc tại từng doanh nghiệp, giờ giấc hoạt động, công tác trang bị phương tiện báo động... đó là những thông tin mà cấp cơ sở phải nắm chắc, từ đó, giúp đội nghiệp vụ Công an quận xây dựng cụ thể phương án phòng ngừa cho các doanh nghiệp. Công tác tuyên truyền ý thức cảnh giác, phòng ngừa cho doanh nghiệp, cơ sở cũng được diễn ra thường xuyên đối với đội ngũ CSKV và trinh sát hình sự phụ trách địa bàn.

Chủ động phối hợp với các cơ sở để xây dựng phương án phòng ngừa, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Long Biên đã mời cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố tham gia. Thông tin, tính chất các vụ việc xảy ra trên địa bàn thành phố và toàn quốc được cập nhật kịp thời để phổ biến đến các cơ sở. Những doanh nghiệp có điều kiện và có nhu cầu sẽ được hướng dẫn lắp đặt, sử dụng thiết bị báo động có kết nối trực tiếp từ cửa hàng đến công an nơi gần nhất. Đối với những doanh nghiệp còn lại, yêu cầu tối thiểu đặt ra là phải tự trang bị thiết bị an ninh như camera và phải có nhân viên bảo vệ trong các giờ giao dịch.

Gần 3 năm triển khai chuyên đề phòng chống trộm cắp, cướp tiệm vàng, ngân hàng, địa bàn quận Long Biên không xảy ra bất kỳ vụ việc đáng tiếc nào. Kết quả này bắt nguồn từ ý thức phòng ngừa tốt của các cơ sở, hộ kinh doanh và bằng sự chủ động tấn công tội phạm của các chiến sỹ công an.

Theo Minh Hà (ANTĐ)