Chân dài "rao mình" trên báo

“Mát gần” núp bóng… massage“



M.T, kỹ thuật viên massage, ngoại hình đẹp, da trắng, cao 1,62 m…vui vẻ, yêu nghề. Muốn làm quen với các anh…”.Đó là nội dung của một trong hàng chục tin quảng cáo ná ná nhau trên báo T. khiến không ít đàn ông…“nổi hứng” muốn điện thoại làm quen. Gọi số 01236…với ý định kết bạn, tôi bất ngờ nhận được một “gáo nước lạnh” khi nghe cô gái từ đầu dây bên kia trả lời: “Đăng báo vậy thôi chứ tụi em không có nhu cầu kết bạn, hẹn hò gì đâu… Anh muốn massage tới Z luôn thì tìm khách sạn, nhận phòng rồi alo cho em, em tới phục vụ liền…”.



Gọi tiếp tới số điện thoại của một cô gái khác, nêu lý do cần xem mặt, trao đổi giá cả trước khi quyết định…đi xa hơn, tôi hẹn được T.V – “kỹ thuật viên massage” được quảng cáo rất ấn tượng: “trẻ tuổi, cao, trắng, có ngoại hình” - tại một quán cà phê trên đường Sư Vạn Hạnh nối dài, thuộc quận 10, TP.HCM.



Hẹn gặp lúc 11h, nhưng phải tới gần 12h trưa V. mới có mặt. Khác với quảng cáo, V. không “trắng, có ngoại hình” như trên báo nêu; cô gái này có chiều cao khiêm tốn, khuôn mặt trung bình; ấn tượng nhất có lẽ là mái tóc dài và “phom” người khêu gợi…V. cho biết, cô làm nghề được 2 năm, trước đây làm kỹ thuật viên (KTV) massage cho một cơ sở trên đường 3/2.



Nghề vất vả, phải đi từ 2h chiều ngày hôm trước đến 5h sáng hôm sau, lại bị chủ “ép” phải chia 30% tiền bo nhận được từ khách. Làm mất sức, thu nhập “phập phù”, V. nản quá bỏ ngang. Ở nhà được một tháng, cô trở lại nghề cũ, nhưng không vào cơ sở làm mà nằm nhà chờ điện thoại của khách có nhu cầu massage, thư giãn…“Massage “riêng tư” giá 500 ngàn đồng, còn muốn “thoả mãn hơn” thì gấp đôi giá đó (1 triệu đồng – P.V). Tụi em làm việc trong 1 giờ, đảm bảo khách sẽ hài lòng…” – V. đặt thẳng vấn đề.



Lấy lý do “không như quảng cáo”, tôi đưa cho V. 200 ngàn trả tiền xe taxi và xin lỗi hẹn khi khác gặp lại. Trái với dự đoán về thái độ không vui, V bình thản nói: “Không sao đâu, chuyện này bình thường thôi. Để em giới thiệu cho con bé cùng chỗ làm, đảm bảo anh sẽ thích…”.



Cô gái 19 tuổi mà V. giới thiệu có tên T.N. Tuy nhiên, khi tôi gọi vào số 0989645…của cô thì điện thoại tắt máy. 2 phút sau, một tin nhắn “bay” ngược lại máy của tôi, với nội dung khá ngộ: “Xin lỗi hiện giờ mình đang ngủ vì hết giờ làm việc, bạn hãy để lại tin nhắn. Mình sẽ điện thoại khi thức. Cám ơn...”.



Và đúng như lời hứa…trên tin nhắn, 14 giờ chiều, T.N gọi lại cho tôi, giọng còn ngái ngủ: “Anh thông cảm, em vừa “bay” 2 ngày ở Phan Thiết với ông khách ở quận 5 về. Mệt quá, hôm nay em nghỉ; hẹn ngày mai anh nhé…”.



Mại dâm trá hình



Trở lại với những mẫu quảng cáo làm quen…“hấp dẫn cao” trên báo, nếu bạn rảnh rỗi, kiếm một số điện thoại khuyến mãi gọi vào…và yêu cầu các “ứng viên” đi “bay”, thì dám chắc rằng trong 10 mẫu rao kết bạn, có tới 8 - 9 mẫu tin là của gái mại dâm “rao tình” trên báo!



Không khó để làm quen cô M.H, ngụ tại quận 10, tự giới thiệu làm KTV massage tại một cơ sở trên đường Sư Vạn Hạnh nối dài. Qua điện thoại, H. tự tin nói: “Anh yên tâm đi, em rất đẹp, không cần coi mặt trước đâu, cứ đến thẳng khách sạn rồi gọi em tới phục vụ. Giá 2 giờ trọn gói là 1 triệu đồng…”.



Tiếp tục gọi vào các số điện thoại trên báo sẽ gặp P.Y “23 tuổi, thích thể thao, du lịch. Muốn làm quen với các anh…” thường hẹn “tâm tình” với khách ở khách sạn N.V, đường Trần Thị Nghĩa, quận Gò Vấp. Cũng tại Gò Vấp, cô gái có tên N.C thường chọn nơi “massage” cho quý ông là các khách sạn trên đường Lê Quang Định – Phan Văn Trị, giá “trọn gói” là 700 ngàn đồng. Hay N.D, thường lui tới khách sạn trên đường Nguyễn Thái Bình, quận Tân Bình, cô này ra giá 600 ngàn đồng cho mỗi chuyến “đi bay”…



Khi nghe tôi kể chuyện về các cô KTV massage “rao tình” trên báo, M.L một dân chơi có tiếng ở khu quận 3, lắc đầu cảnh báo: “Chuyện có cả mấy năm rồi ông ơi ! Cẩn thận, coi chừng dính bẫy. Trong 10 cô “rao hàng” thì có 9 cô là gái mại dâm chuyên nghiệp, các cô tự rao mình trên báo để “tăng giá trị” đấy…”.



L kể, một vài năm trước, gái massage tại các cơ sở chuyển nghề làm “massage tại gia” có chiều hướng nổi lên thành…“mốt”. Tuy nhiên, hạn chế của loại hình này là dễ bị phát hiện. Còn nhớ, vào tháng 7/2008, tại căn nhà trong hẻm trên đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp), một quý ông bị vợ phát hiện dẫn gái massage về nhà…thực hành; hậu quả, cô gái bị đánh nhừ tử và ra về với một vết sẹo dài trên mặt. Vài tháng sau, tại khu vực Bảy Hiền quận Tân Bình, xảy ra tiếp một vụ đánh ghen ầm ĩ, buộc chính quyền địa phương phải ra tay can thiệp. Nguyên nhân cũng từ sở thích massage tại gia của ông chồng ham của lạ….



“Tiếng dữ đồn xa”, hiện rất hiếm quý ông có can đảm đưa các KTV massage về nhà. Còn nhắc tới “dịch vụ” này không ít cô gái làm nghề phải lắc đầu xin khiếu, dù được hứa hẹn trả tiền giờ, tiền bo rất cao…Hiện nay, núp danh “KTV massage” phần lớn là gái mại dâm chuyên nghiệp. Theo T. không ít cô trong số này làm trong các quán bar, nhà hàng nhưng đã qua thời xuân sắc, hoặc các cô gái trẻ trong các đường dây dắt gái trên đường NTMK, ĐBP, LHP…tranh thủ “đi bay” để kiếm thêm tiền.



“Họ không có tay nghề massage, chủ yếu đấm bóp sơ sơ rồi mời khách quan hệ tình dục. Không khó để cơ quan chức năng xử lý các trường hợp này, do các cô gái đều phải trình chứng minh thư, khai tên thật khi “rao mình” trên báo” – T. cho biết.





Theo Minh Thuỳ (VNN)