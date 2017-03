Chấn động: Thiếu nữ bị bắt làm con tin, hiếp dâm tập thể

Côn đồ bắt cóc, hiếp dâm tập thể nữ nhân viên nhà hàngBắt “đại ca” đòi tiền bảo kê quán ăn.Bắt nhân viên mát-xa đòi 26 triệu đồng.

Thời gian qua, dư luận tại Lâm Đồng chưa hết bàng hoàng bởi một vụ bắt cóc thiếu nữ làm con tin, hiếp dâm tập thể, đòi tiền bảo kê từ một cơ sở mát-xa với giá 26 triệu đồng/tháng của một nhóm côn đồ cực kỳ manh động. Cầm đầu đường dây phạm tội nguy hiểm này là đối tượng “đàn anh” Đàm Thanh Hòa (33 tuổi), ngụ tại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng).



Thượng tá Lê Tấn Nhân, Phó trưởng công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, vào khoảng 0h20 ngày 26/6 vừa qua, trực ban Công an huyện Đức Trọng nhận được tin báo, tại cơ sở mát-xa Thiên Long, giáp ranh giữa thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà và thôn Kim Phát, xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng vừa xảy ra vụ bắt giữ người trái pháp luật. Thực hiện hành vi này là một nhóm côn đồ cực kỳ manh động, trước khi bắt người đem đi làm con tin uy hiếp đòi 26 triệu đồng tiền bảo kê mỗi tháng, bọn chúng đã đập phá gây hư hỏng nhiều đồ đạc của cơ sở này.

Nhận định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Thượng tá Phan Văn Thông, Trưởng công an huyện Đức Trọng đã huy động toàn bộ lực lượng trong ngành, bao gồm cảnh sát hình sự, cảnh sát phòng chống ma túy, cảnh sát kinh tế, kể cả lực lượng văn phòng, giao cho Trung tá Trần Quốc Toản - Phó đội cảnh sát điều tra - trực tiếp chỉ huy phối hợp với công an xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng lần theo tung tích, bằng mọi cách phải truy bắt bằng được nhóm côn đồ, gấp rút giải cứu cho nạn nhân.

Nhận lệnh, Trung tá Trần Quốc Toản lập tức huy động xe chuyên dụng chở toàn bộ lực lượng tới cơ sở mát-xa Thiên Long, chia thành hai tổ. Tổ một ở lại khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và những người có liên quan. Tổ hai tỏa đi nhiều hướng lần theo dấu vết nhằm khẩn trương truy bắt hung thủ, đặt nhiệm vụ giải cứu cho nạn nhân để bảo toàn tính mạng lên hàng đầu.

Thượng tá Lê Tấn Nhân, Phó trưởng công an huyện Đức Trọng, Lâm Đồng.

Tại hiện trường, nhiều vật dụng của cơ sở mát-xa Thiên Long bị đập phá gây hư hỏng nặng, phòng ngủ của hai cô nhân viên đồ đạc bị xáo trộn. Qua kiểm tra, cơ sở mát-xa này do anh Hoàng Hải (48 tuổi), ngụ tại thôn Kim Phát, xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng làm chủ. Anh Hải cho biết, gây ra vụ đập phá đồ đạc tại cơ sở và bắt người làm con tin đòi tiền bảo kê với giá 26 triệu đồng mỗi tháng là đối tượng Đàm Thanh Hòa cùng 7 tên đàn em. Bọn chúng đến cơ sở mát-xa Thiên Long yêu cầu anh Hải giao 26 triệu. Lúc này anh Hải không có mặt tại cơ sở Thiên Long, nhân viên mát-xa hỏi đây (26 triệu) là tiền gì?. Hòa nói đòi số tiền này là đòi cho “bác cả”.

Sẳn máu côn đồ trong người, Đàm Thanh Hòa cùng đàn em ra sức đập phá đồ đạc rồi ngang ngược thách thức những người có mặt tại hiện trường. Trước thái độ liều lĩnh, cực kỳ manh động sẳn sàng gây án của nhóm côn đồ, những người chứng kiến chỉ biết đứng nhìn mà không ai dám lên tiếng ngăn cản.

Sau khi đập phá gây hư hỏng nhiều đồ đạc, tên Hòa đạp tung cửa xông vào phòng ngủ của nhân viên Đinh Thùy Linh (chưa đủ 16 tuổi), hộ khẩu thôn Hồ Lương, xã Bảo Sơn, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang).

Lúc này, Thùy Linh đang trong phòng cùng một nữ nhân viên khác, Hòa khống chế, tát liên tiếp vào mặt Linh nhằm uy hiếp tinh thần nạn nhân rồi bắt kéo lê ra bên ngoài, cùng Nguyễn Phi Long (22 tuổi), ngụ tại xã Đạ Đờn (huyện Lâm Hà), Nguyễn Văn Cảnh (19 tuổi), ngụ tại xã Đạ Đờn, khống chế đưa lên xe gắn máy chở ra quốc lộ 27, xuôi về hướng huyện Lâm Hà.

Trước khi đi, Hòa lớn tiếng đe dọa, yêu cầu chủ cơ sở mát-xa là anh Hoàng Hải phải đến đưa cho chúng 26 triệu đồng tiền bảo kê thì mới thả nữ nhân viên này.

Kịch tính đêm phá án

Qua nắm bắt những thông tin sơ bộ bước đầu, công an huyện Đức Trọng xác định đây là một vụ án cực kỳ nghiêm trọng, các đối tượng rất manh động, mang tính côn đồ, coi thường pháp luật và tính mạng người khác. Mục đích bắt cóc nữ nhân viên làm con tin nhằm yêu cầu chủ cơ sở mát-xa ra mặt để đòi tiền trong khi cơ sở Thiên Long không nợ nần gì những đối tượng này.

Công an huyện Đức Trọng lập tức phối hợp với công an huyện Lâm Hà tiến hành kiểm tra toàn bộ những nơi trước đó đối tượng Đàm Thanh Hòa đã ở. Tất cả nhà nghỉ, quán karaoke và những gia đình, bạn bè Hòa vẫn thương lui tới đều bị lật tung nhưng không phát hiện manh mối gì của đối tượng này.



Đối tượng Đàm Thanh Hòa, kể cầm đầu nhóm côn đồ.

Khoảng 4h sáng ngày 27/6, sau một đêm thức trắng truy bắt Đàm Thanh Hòa và đồng bọn, lực lượng chức năng phát hiện một xe gắn máy chở 3 tại một địa điểm gần nơi xảy ra án. Vừa trông thấy lực lượng công an, hai đối tượng ngồi sau nhảy xuống đi bộ, người điều khiển rú ra chạy bạt mạng. Trước con mắt lành nghề của một điều tra lão làng, những vết bẩn mờ còn bám lại trên hai người đối tượng này đã không thể qua được Trung tá Trần Quốc Toản.

Trung tá Toản yêu cầu hai đối tượng này lên thùng xe chuyên dụng để kiểm tra hành chính. Trước sự đấu tranh quyết liệt của cơ quan điều tra cùng những chứng cứ không thể chối cãi, một trong hai đối tượng là Đào Vũ Lâm (27 tuổi), ngụ tại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà khai nhận, vào khoảng 22h ngày 26/6, Lâm có mặt mát-xa tại cơ sở Thiên Long để xông hơi, y cùng nhóm với Đàm Thanh Hòa và đồng bọn. Trước thời điểm vừa bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ, Đào Vũ Lâm đi từ trong căn chòi thuộc thôn Gia Thạnh (Lâm Hà), nơi đang nhốt nạn nhân Đinh Thùy Linh.

Công an huyện Đức Trọng đã gấp rút triển khai lực lượng bao vây toàn bộ hiện trường trước sự dẫn đường của Đào Vũ Lâm. Khu vực các đối tượng dùng để khống chế nạn nhân là một căn chòi canh cà phê, nằm rất xa khu dân cư, việc đi lại cực kỳ khó khăn. Toàn bộ những đối tượng có mặt tại đã đã bị bắt nhưng không có Đàm Thanh Hòa và nạn nhân. Những đối tượng bị bắt gồm Lê Đình Thanh (29 tuổi), Nguyễn Anh Tuấn (26 tuổi), Vũ Hoàng Viễn (17 tuổi), Lê Công Thành (13 tuổi). Các đối tượng khai nhận, trước đó ít phút, Đàm Thanh Hòa và Nguyễn Văn Cảnh đã dùng xe gắn máy chở nạn nhân Đinh Thùy Linh vào khu vực xã Phi Tô, cách trung tâm thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà khoảng 20km, cụ thể địa điểm chỗ nào cả nhóm không ai rõ.



Căn nhà nơi Đàm Thanh Hòa đưa con tin tới ẩn náu tại xã Phi Tô, huyện Lâm Hà.

Lực lượng công an huyện Đức Trọng đã phối hợp với công an huyện Lâm Hà lập tức chia thành nhiều mũi tiến vào xã Phi Tô. Đây là xã có diện tích rất rộng, thưa dân, bạt ngàn là cà phê nên việc tìm kiếm dấu tích của Đàm Thanh Hòa cực kỳ khó khăn. Khi trời đã sáng rõ, lực lượng công an phát hiện một thanh niên điều khiển xe gắn máy có nhiều biểu hiệu khả nghi, đối tượng này lập tức bị bắt giữ, đã khai nhận là Nguyễn Văn Cảnh, vừa chở Đàm Thanh Hòa và nữ nhân viên mát-xa vào bên trong ẩn náu.

Nguyễn Văn Cảnh dẫn lực lượng công an tới vị trí trước đó đã bỏ Đàm Thanh Hòa cùng nạn nhân xuống để hai người đi bộ đến chỗ ẩn nấp thì mất phương hướng. Một lần nữa, cơ quan điều tra lại gặp khó khăn, trước bốn bề bát ngát là cà phê nên không thể xác định được Đàm Thanh Hòa đang khống chế nạn nhân ở vị trí nào.

Khoảng 7h35 ngày 27/6, lực lượng công an tiếp cận được một người dân đang làm cà phê. Người này cho biết vừa gặp một thanh niên cùng cô gái trẻ cách đây ít phút. Do người chỉ điểm vị trí không được chính xác nên khi lực lượng công an ập đến đã bị đối tượng ma mãnh Đàm Thanh Hòa phát hiện. Y đã nhanh chân lẻn ra cửa sau chạy mất hút ra vườn cà phê.

Hiếp dâm tập thể

Hiện trường nơi Đàm Thanh Hòa đưa Đinh Thùy Linh tới ẩn náu là căn nhà canh cà phê được xác định là của người quen của đối tượng Hòa. Lúc này, nạn nhân Đinh Thùy Linh đã trong trạng thái bơ phờ, mệt mỏi sau một đêm bị các đối tượng thay nhau hãm hiếp.

Thùy Linh khai báo, sau khi bị nhóm côn đồ bắt cóc tại cơ sở Thiên Long, chúng đã đưa cô tới một chòi canh cà phê ở Gia Thạnh thay nhau hiếp dâm tập thể.

Khi Đàm Thanh Hòa đưa cô tới đây, 8 đối tượng lạ mặt cùng lúc xuất hiện cùng một con gà. Trong khi làm mồi nhậu, Đàm Thanh Hòa đã tổ chức cho đàn em hiếp dâm Đinh Thùy Linh. Đầu tiên là Đào Vũ Lâm, y đem nạn nhân cách vị trí đồng bọn đang làm đồ nhậu cưỡng hiếp Linh. Lâm thực hiện xong hành vi hiếp dâm, Đàm Thanh Hòa lại bắt Thùy Linh ra ngoài để “phục vụ” y. Tiếp đó, Hòa lớn tiếng tuyên bố: “Mấy chú em, đứa nào thích thì ra đây chị dạy cho!...”.

Nạn nhân được giải cứu trong tình trạng mệt mỏi.

Lê Công Thành tuy chưa tròn 13 tuổi nhưng đã sớm đã bị đầu độc bởi những kẻ hư hỏng. Nghe đàn anh tuyên bố “thả cửa” Thành liền xông tới làm người thứ 4 liên tiếp hiếp dâm nạn nhân.



Khi các đối tượng khác tiếp tục chuẩn bị hiếp dâm nạn nhân thì trời sắp sáng. Sợ bị cơ quan công an phát hiện, Đàm Thanh Hòa đã chỉ đạo cho Nguyễn Văn Cảnh chở y và nạn nhân tới xã Phi Tô lẩn trốn.

Địa bàn nhóm côn đồ gây án thuộc hai huyện Đức Trọng và Lâm Hà nên ngay sau đó, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã có cuộc họp khẩn cấp đánh giá tính chất nguy hiểm của vụ án, đồng thời biểu dương, khen thưởng lực lượng công an đã nhanh chóng phá án, giải cứu được nạn nhân sau 7 giờ gây án trong tình trạng gặp rất nhiều khó khăn. Theo đó, công an tỉnh Lâm Đồng giao cho công an huyện Đức Trọng khởi tố nhóm tối tượng này về tội “Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật” theo Điều 123, Bộ luật Hình sự. Công an huyện Lâm Hà khởi tố về tội “Hiếp dâm trẻ em”, theo Điều 112 Bộ luật Hình sự. Riêng Lê Công Thành, lúc phạm tội chưa đủ 13 tuổi nên được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng đã được lập hồ sơ đưa vào trường giáo dưỡng.

Đối tượng Đàm Thanh Hòa hiện đã bị cơ quan công an phát lệnh truy nã toàn quốc với hai tội “Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật” và “hiếp dâm trẻ em”.

* Tên nữ nhân viên mát-xa đã được thay đổi



