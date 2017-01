Chân dung 'đại bàng' Phan Thiết đánh chết bạn tù

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu Sang đã thừa nhận chính mình đã đánh đấm đến chết anh Phạm Minh Thế (21 tuổi) ở cùng buồng giam, nhà tạm giữ Công an TP.Phan Thiết, vào rạng sáng 4-1 do đêm hôm trước, anh Thế cãi lời Sang.

Được biết Thế can tội mua bán ma túy trái phép, bị Công an TP Phan Thiết bắt tạm giam ngày 24-11-2016 và được bố trí ở chung buồng với Sang và hai can phạm khác.

Sáng 4-1, khi cán bộ nhà tạm giữ làm thủ tục điểm danh các buồng giam thì phát hiện anh Thế đã tử vong trong tư thế nằm sấp, trên người có nhiều vết bầm.

Cơ quan điều tra lập tức cách ly Sang cùng hai phạm nhân khác để làm việc. Ban đầu Sang đã có thái độ chống đối quyết liệt và không thừa nhận đánh Thế. Tuy nhiên qua đối chất, Sang đã phải ký vào biên bản nhận tội.





Lê Trọng Sang lúc chưa bị bắt giam

Được biết, Lê Trọng Sang, ngụ Đức Thắng, Phan Thiết là một đàn anh có “số má” trong giới giang hồ ở Bình Thuận. Từ năm 17 tuổi đến nay, Sang liên tục phạm tội và mài mòn đũng quần khắp các trại giam trong cả nước.

Năm 1992, khi mới 17 tuổi, Sang phạm tội trộm cắp tài sản và bị TAND TP Phan Thiết xử phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Vài năm sau bị bắt quả tang trong vụ cướp giật tài sản, Sang bị TAND tỉnh Bình Thuận xử phạt 24 tháng tù giam. Ra tù, Sang nổi lên thành một đàn anh liên tục quậy phá ở khu vực Cảng cá Phan Thiết.

Năm 2002, Sang phạm tội gây rối trật tự công cộng; cướp tài sản bị kết án 5 năm tù giam. Ra tù được một năm, Sang tiếp tục phạm tội mua bán ma túy, bị TAND tỉnh Bình Thuận xử phạt tám năm tù giam với tình tiết tăng nặng, tái phạm nguy hiểm.

Lần này Lê Trọng Sang bị đưa đi thi hành án phạt tù tại Trại giam Sông Cái, Bộ Công an (Ninh Thuận). Tại đây Sang trở thành cái tên ám ảnh của cả phạm nhân lẫn quản giáo khi nhiều lần quậy phá, đánh đập bạn tù thậm chí có lần đánh cả quản giáo trại giam.

Sau đó Sang được di lý để chuyển ra Trại giam Xuân Nguyên, Bộ Công an tại Hải Phòng để thụ án. Ngày 5-1-2016, Sang ra tù ở lại Hải Phòng một thời gian rồi quay về Phan Thiết, tập hợp đàn em và bắt đầu lấn sân, tuyên bố sẽ là thủ lĩnh giang hồ tại Phan Thiết.

Đầu tháng 6-2016, sau khi nhậu với đàn em đến nửa đêm, Sang đến một điểm kinh doanh hát karaoke đập cửa. Tuy nhiên, chủ quán từ chối vì đã quá giờ, lập tức Sang dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt chủ quán.

Ngày 10-6-2016, Sang bị Công an TP Phan Thiết ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Nhận quyết định xử phạt ký chưa ráo mực, tối 22-7-2016 Sang đến một điểm chơi game bắn cá ở phường Phú Thủy gây gổ rồi đập phá và hành hung người chủ quán. Khi Công an phường đến mời về trụ sở làm việc, Sang chống đối, không chấp hành và còn dùng nồi nước sôi đe dọa tạt vào lực lượng làm nhiệm vụ.

Công an TP Phan Thiết sau đó đã khởi tố, bắt tạm giam Sang và ngày 30-11-2016, Sang bị TAND TP Phan Thiết tuyên phạt 3 năm tù giam về tội chống người thi hành công vụ.

Điều đáng nói là sau phiên tòa này, khi Sang bị áp giải ra xe về trại giam, một nhóm đàn em của Sang hơn chục người có cả nam lẫn nữ mang hoa hồng đến tặng để tỏ lòng ngưỡng mộ đại ca với thành tích vào tù ra tội, ở tù nhiều hơn ở nhà.