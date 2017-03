Chặn đứng đường dây lừa bán phụ nữ ra nước ngoài

Vụ việc rất may mắn đã được các cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Móng Cái phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Từ các tài liệu thu thập được, ngày 6/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán người, bàn giao vụ án đến Công an TP Móng Cái tiếp tục điều tra mở rộng.

Rời miền quê nghèo Tiên Yên (Quảng Ninh), Lý Văn Dũng, 26 tuổi ra thành phố Móng Cái lập nghiệp với hy vọng có được cơ hội đổi đời ở "miền đất hứa". Ngày ngày, Dũng chạy xe ôm ở các cửa khẩu, thu nhập đều đặn cũng giúp Dũng trang trải được cuộc sống hằng ngày và tích cóp tiền gửi về phụ giúp gia đình.

Bi kịch của Dũng bắt đầu từ cuộc gặp gỡ tình cờ giữa anh ta với cô gái bán dâm chuyên nghiệp tên là Trần Thị Nga (26 tuổi, quê quán tại thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái), cách đây khoảng 2 tháng. Vào thời điểm đó, Nga vừa được một người quen ở phường Ka Long (TP Móng Cái), dẫn dắt sang làm thuê cho một ông chủ ở Đông Hưng, Trung Quốc. Sự xuất hiện với "tần suất" ngày càng dày của một gái bán dâm chuyên nghiệp cộng với việc đi lại thất thường của Dũng, khiến cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) Móng Cái, đặt nhiều nghi vấn.

Ngày 1/10, Nga lại làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam gặp Dũng. Đúng như phán đoán của các trinh sát, Nga, Dũng cùng một số đối tượng khác đã đưa theo một số cô gái ra Móng Cái...

Khoảng 2h30' ngày 2/10, các đối tượng xuất hiện ở biên giới Bến Đá, thuộc phường Trần Phú, TP Móng Cái thì Đội kiểm soát hành chính, thuộc Đồn BPCK Móng Cái đã đưa về trụ sở làm rõ. Bọn chúng gồm: Vũ Thanh Tùng, 17 tuổi; Nguyễn Thế Anh (19 tuổi, cùng trú tại xã An Thắng, huyện An Lão, TP Hải Phòng); Lý Văn Dũng và Trần Thị Nga (26 tuổi, quê quán ở Mậu Đông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái). Nạn nhân là 3 cô gái hiện đang làm công nhân đóng giày ở Hải Phòng gồm Vi Thị Ng. (16 tuổi; Vi Thị H., 17 tuổi và Lữ Thị Th. (16 tuổi, quê quán ở huyện Tương Dương, Nghệ An).

Từ lời khai của nạn nhân và các tài liệu thu thập được, Đồn BPCK Móng Cái đã làm rõ một đường dây lừa bán phụ nữ ra nước ngoài và tập trung đấu tranh với các đối tượng. Theo lời khai của Dũng thì mục đích của anh ta là đưa 3 cô gái sang Trung Quốc bán cho ông chủ quán của Nga ở Đông Hưng để được trả công như đã hứa là 1 triệu đồng/người.

Nhờ sự cảnh giác của cán bộ Đồn BPCK Móng Cái nên đã ngăn chặn thành công đường dây lừa bán người ra nước ngoài, giải thoát kịp thời 3 cô gái khỏi cạm bẫy của những kẻ buôn người.





