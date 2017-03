Chân dung giang hồ vùng giáp ranh

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã bắt Trần Thanh Công (tự Công “điên”, 33 tuổi) để điều tra, làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản, cướp tài sản, cố ý gây thương tích. Theo giới giang hồ, Công “điên” có “số má” với những phi vụ thanh toán đẫm máu từ việc cho vay nặng lãi, bảo kê trong vùng “tam giác đen” Đồng Nai - Bình Dương và TP.HCM.

Lấy “số má” để làm “ trùm”

Công sinh ra và lớn lên ở Khánh Hòa, hơn 15 năm trước bỏ quê vào Bình Dương lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Tại đây, Công nhập nhóm côn đồ “cóc” bám trụ tại các bến xe, quán nhậu ở vùng giáp ranh đòi bảo kê kiếm tiền tiêu xài qua ngày. Công nghĩ để “sống” được trong giới giang hồ cần phải có “số má”. Do vậy, trong những cuộc thanh toán tranh giành địa bàn giữa các băng nhóm, Công tỏ ra liều lĩnh, lì lợm sẵn sàng xuống tay triệt hạ đối thủ hết sức dã man bằng “hàng nóng”. Từ đây biệt danh Công “điên” hình thành.

Công nhanh chóng thu nạp các đệ tử tạo thành một mạng lưới chân rết để giúp sức. Khi thế đã đủ, lực đã mạnh Công “điên” nhanh chóng vượt ra ngoài tầm kiểm soát của các “ông trùm” tại địa bàn.

Băng Công “điên” chiếm trọn khu vực 434 (phường Bình Hòa, Thuận An) và 550 (khu vực ngã tư tiếp giáp phường Bình Hòa với phường Dĩ An). Có lãnh địa, đàn em hùng hậu, Công lấy số “434.550” lên kế hoạch hoạt động bảo kê theo kiểu xã hội đen. Hầu hết các quán ăn, nhà hàng, quán karaoke vùng giáp ranh đều trong tầm tay của Công. Đàn em Công quản lý các tụ điểm ăn chơi lớn nhỏ thu tiền bảo kê hằng tháng. Những ai không đóng “hụi chết” đều bị chúng đập phá, cướp tài sản.

Công “điên” và một số đồng phạm bị công an bắt giữ. Ảnh: VN

Nhiều lần vào tù ra khám

Đầu năm 2000, tỉnh Bình Dương mọc lên nhiều khu công nghiệp lớn, thu hút hàng ngàn lao động khắp cả nước đổ về. Nhận thấy cơ hội làm ăn, Công liên kết với một số đàn em bến bãi thành lập các bãi xe “chui” trên quốc lộ, buộc các tài xế xe khách phải tập kết về bãi của Công để thu tiền.

Năm 2001, Công “điên” bị một đàn em tố trong một vụ cố ý gây thương tích và cưỡng đoạt tài sản nên Công đã phải ngồi tù một thời gian. Ra tù, Công càng ngông cuồng, tàn ác hơn xưa. Lúc này Công đề phòng cẩn trọng đàn em và đưa ra quy chế khắt khe khiến nhiều tay chân thân cận bất mãn đầu quân cho băng nhóm khác. Một trong những “cánh tay phải” của Công “điên” là Lê Văn Phi (tự Phi “đen” đã lĩnh án 12 năm tù về tội cướp tài sản và cố ý gây thương tích) đã đầu quân cho Mười Thu (tự Nguyễn Trọng Mười, đã bị lĩnh án ba năm sáu tháng về tội gây rối trật tự công cộng). Tuy mất đàn em nhưng uy danh của Công “điên” không hề suy giảm vì còn trong tay Long “cụt”, Hiếu “mập”, Hòa (tự Hòa “nát”)...

Năm 2006, Công “điên” bị Công an thị xã Dĩ An bắt về tội cưỡng đoạt tài sản và bị xử phạt sáu tháng tù giam. Hai năm sau, khi ra tù được một thời gian thì Công “điên” tiếp tục sa lưới về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Ẩn mình trong vỏ doanh nhân

Nhằm tạo vỏ bọc làm ăn tránh bị công an “sờ gáy”, Công dồn hết tài sản của mình vào cổ phần Công ty Dịch vụ Bảo vệ HPH (thị xã Dĩ An) và mở hai quán cà phê khá lớn ở phường Bình Hòa (thị xã Thuận An).

Khi việc kinh doanh đang phất lên thì cuối tháng 12-2011 xảy ra vụ anh Nguyễn Trung Hiếu (ngụ Thủ Đức) đến quán cà phê của Công mâu thuẫn với nhân viên và bị đàn em Công là Hiếu “mập” cùng đồng bọn đánh anh Hiếu tử vong. Tại cơ quan công an, nhóm đàn em trực tiếp gây án đã nhận hết tội về mình và không dám thú nhận chính Công “điên” đã ra lệnh truy sát.

Biết đang nằm trong tầm ngắm của công an, chỉ sơ sẩy là “bóc lịch” nên Công dẹp hai quán cà phê, chuyển sang mở công ty sản xuất nước đóng chai. Với bản chất giang hồ, Công “điên” ép tất cả nhà trọ, nhà nghỉ trên địa bàn phải nhận mối nước của mình với giá cắt cổ. Dưới vỏ bọc giám đốc công ty thực chất Công “điên” vẫn điều hành đường dây bảo kê, đòi nợ thuê.