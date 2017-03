Chân dung hung thủ giết cha rồi phi tang xác

Trước đó, khuya 5/10, một người dân đi qua khu vực hầm chui Tân Tạo (quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) thấy giỏ xách vứt trên vỉa hè nên dừng xe đến kiểm tra thì phát hiện bên trong là xác người đàn ông nên trình báo cho công an địa phương đến phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi nhằm phục vụ công tác điều tra.

Nhận định ban đầu, nơi phát hiện chiếc giỏ xách không phải là hiện trường gây án, hung thủ đã cố tình mang xác nạn nhân đi nơi khác nhằm đánh lạc hướng của Cơ quan cảnh sát điều tra. Qua nhiều ngày bám sát địa bàn, trinh sát được một người dân cung cấp thông tin vào thời điểm trên, khi chiếc xe khách dừng lại, một thanh niên đưa chiếc giỏ xách từ trên xe khách xuống lề đường rồi nhanh chóng dời khỏi hiện trường.

Chân dung hung thủ giết cha, phi tang xác

Qua công tác rà soát nắm tình hình, danh tính của nạn nhân được các trinh sát xác định là ông Đặng Văn Rô (SN 1949, trú tại 247/12, ấp Long Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long). Lập tức khám xét nhà nạn nhân, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến vụ trọng án. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng các đối tượng trong diện nghi vấn, cũng như các thông tin liên quan đến nạn nhân, cơ quan điều tra nhận định con trai ông Rô là Đặng Hùng Phương (SN 1987, cùng ngụ địa chỉ trên) có nhiều điểm nghi vấn và bất thường nhưng hiện tại Phương không có mặt tại nhà, đi đâu không ai rõ.

Ngày 14/10, Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt khẩn cấp đối tượng Đặng Hùng Phương để điều tra về hành vi giết người. Tại cơ quan công an, Phương khai nhận, do ông Rô thường xuyên hành hạ, đánh đập và xua đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà nên tình cảm cha con rạn nứt. Đỉnh điểm là ngày 4/10, sau khi đi nhậu cùng với 2 người bạn ở xóm trở về, Rô tiếp tục xảy ra tranh cãi với cha. Bực tức, Phương đã dùng cây đập vào đầu ông Rô rồi dùng dây siết cổ cha đến chết. Sợ bị phát hiện nên Phương đã nghĩ cách bỏ xác ông Rô vào giỏ xách, rồi mang từ nhà ra lộ đón xe đò lên TPHCM vứt xác phi tang. Sau đó Phương trở lại quê nhà.

Theo những người hàng xóm, ngày Phương giết chết cha thì bà Phan Thị Bé, vợ ông Rô không có mặt ở địa phương. Đến khi nghe cơ quan Công an thông báo ông Rô bị chính con trai mình sát hại thì bà Bé mới tức tốc trở về nhà. Được biết, bà Bé là vợ thứ 3 của ông Rô, Phương là con duy nhất của ông Rô và bà Bé. Trước khi nên nghĩa vợ chồng, ông Rô đã từng có 2 đời vợ và 3 người con riêng hiện đã lập gia đình, ra ở riêng. Còn bà Bé cũng có một đời chồng và một người con riêng đang lập nghiệp ở Cà Mau.

Ngày 15/10, thi thể của ông Rô được cơ quan công an bàn giao cho gia đình đưa về quê để tổ chức tang lễ. Tại tang lễ, bà Bé cho biết: “Hai mẹ con tôi thường xuyên bị đánh đập, hành hạ dã man. Chịu không nổi nên tôi phải bỏ nhà đi, lâu lâu mới về thăm nhà”.

Trước đó, 2 cha con ông Rô có xảy ra mâu thuẫn nguyên nhân là do ông Rô cho phép một người chăn vịt chạy đồng được thả vịt trong ruộng nhưng Phương không cho. Sau đó mọi chuyện cứ tưởng sẽ qua khi Phương được người thân trong gia đình khuyên can.

Được biết, Phương làm nghề phụ hồ nhưng công việc không thường xuyên và chưa lập gia đình. Tính tình Phương hay nóng giận, cáu gắt với những người thân trong nhà.

Ông Võ Hữu Phúc, Phó Trưởng Công an xã Long An cho biết: “Phương từng bị xử phạt hành chính, giáo dục tại địa phương vì hành vi trộm cắp vặt. Gia đình ông Rô thuộc diện nghèo khó, chủ yếu là làm thuê kiếm sống”.

