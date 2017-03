Chân dung hung thủ giết vợ chồng trong căn biệt thự

Ngày 29-1, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C45) cho biết đã phối hợp với một họa sĩ phác họa nên chân dung nghi phạm đột nhập vào căn biệt thự giết đôi vợ chồng ở huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang).



Họa sĩ đã hoàn tất việc phác họa chân dung hung thủ từ camera an ninh mà gia đình gắn trong căn biệt thự.



Chân dung nghi phạm do họa sĩ phác thảo

Ngoài khuôn mặt được họa sĩ phác thảo, công an cũng xác định hung thủ là nam giới, ốm, khoảng 25 tuổi đến 30 tuổi, cao khoảng 1m70 đến 1m80, tóc đen, lông mày rậm. Khi đột nhập vào biệt thự, hung thủ mặc quần jean, áo gió có giây thắt ngang bụng, đi giày màu đen.

Cơ quan điều tra yêu cầu nếu người dân nào thấy người giống nghi can trong ảnh vẽ thì cần báo về cho Công an tỉnh Tiền Giang và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an.

Số điện thoại bàn của phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Tiền Giang: 0733 899512. Số điện thoại bàn của điều tra viên Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an: 069 36831

Như chúng tôi đã thông tin, sáng 24-1, người thân phát hiện ông Lương Văn Đấu (67 tuổi) và vợ là Võ Thị Năm (63 tuổi) tử vong trong phòng ngủ trong ngôi biệt thự với nhiều vết đâm…