Chặn đứng một vụ truy sát liên tỉnh

Theo điều tra ban đầu của công an, trước đó, Lê Công Hải là chủ một nhà hàng ở P.Thống Nhất (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đi trên một xe khách mang biển kiểm soát Đà Nẵng trên đường từ ngoài bắc vào. Hải phát hiện trên xe có 3 đối tượng trước đây từng đến gây rối tại nhà hàng của Hải.



Ngay lập tức Hải điện cho các nhân viên của mình và huy động thêm một số đối tượng “đầu gấu” lên một chiếc ô tô loại 16 chỗ chạy từ Biên Hòa ra để đón đường chặn đánh.



Khi chiếc xe khách dừng lại tại quán cơm N.Đ, lập tức nhóm thanh niên được Hải huy động đã ra tay dùng hung khí lao vào đánh trọng thương ba thanh niên trên.



Nhận tin báo, Công an xã Hàm Mỹ báo ngay cho Công an H.Hàm Thuận Nam và cơ quan công an đã kịp thời có mặt can thiệp, chặn đứng vụ truy sát, bắt nóng toàn bộ nhóm đối tượng trên.



Kiểm tra xe, công an thu giữ 3 ống tuýp sắt, hai kiếm Nhật, côn nhị khúc, đại đao, dao cùng nhiều hung khí khác.



Theo thượng tá Lai, chiều 25.6, công an huyện còn tạm giữ 7 đối tượng, trong đó có Hải.



Vợ của Hải biết việc nên từ Biên Hòa đi ra trình báo với cơ quan công an Bình Thuận rằng Hải bị bệnh hoang tưởng, lúc nào cũng có cảm giác ai đó muốn đánh mình nên hay gây sự với người khác.



Ông Lai cho hay, Công an H.Hàm Thuận Nam sẽ phối hợp với Công an TP.Biên Hòa xác minh lý lịch đối tượng Lê Công Hải để có cơ sở xử lý theo pháp luật.



Theo Quế Hà (TNO)