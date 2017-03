Chân dung nghi phạm giết người trong vụ án oan Huỳnh Văn Nén

Theo Đại tá Phạm Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, cơ quan điều tra đã phát hiện ra nơi lẩn trốn của Nguyễn Thọ. Biết khó có thể lẩn trốn, Thọ đã đến cơ quan Công an trình diện và khai nhận mình cùng Hồ Thanh Việt (đã chết) chính là thủ phạm giết và cướp tài sản của bà Lê Thị Bông. Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận Nguyễn Thọ tại xã Phú Thuận A (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) và di lý về tỉnh Bình Thuận phục vụ công tác điều tra.

Ông Huỳnh Văn Nén

Ông Trần Văn Ngời, Trưởng ấp Phú Hòa B (xã Phú Thuận A) cho biết, Thọ đến sống ở địa phương và khai tên là Nguyễn Khanh. Cách đây 10 tháng, Thọ từ Kiên Giang, làm quen với chị Nguyễn Thị Ph (45 tuổi). Sau đó, cả 2 làm mâm cơm để ra mắt và chung sống như vợ chồng. Thời gian sống ở địa phương, Thọ (dưới tên giả là Khanh) chăm chỉ làm ăn và không có xích mích với ai. Khoảng 2 tháng trước, lực lượng Công an đã bắt giữ Thọ. Lúc này người dân địa phương mới biết chuyện Thọ là hung thủ giết người trong vụ án xảy ra 17 năm trước.

Theo lời chị Ph., 6 năm trước, người bác của chị đến Kiên Lương (Kiên Giang) thuê đất ven biển nuôi tôm thì biết Thọ. Thấy Thọ siêng năng nên có cảm tình. Đầu năm 2015, người bác của chị Ph. ngỏ ý mời Thọ về quê chơi và giới thiệu cho chị làm quen. Chị Ph. đồng ý lấy Thọ. Khi về chung sống với nhau, Thọ cũng lo làm ăn. “Có lần ảnh nói là nhỏ hơn tôi 1 tuổi, giấy tờ mất hết rồi nhưng chưa có dịp về quê làm lại. Mẹ tôi cũng rất thương ảnh. Tôi chỉ hy vọng anh ấy sớm mãn hạn tù về đoàn tụ với gia đình”, chị Ph. nói.

Ông Trần Văn Ngời chia sẻ thêm: “Tôi có nghe đồn là Thọ bị 3 thanh niên ở Bình Thuận vây đánh nên ra tay tự vệ rồi làm chết 1 người chứ không hề biết đến vụ án oan của ông Huỳnh Văn Nén mà Thọ chính là thủ phạm”.

Theo CAND