Chân dung nghi phạm sát hại cả gia đình tại Hà Nội

Tình hình ANTT trên địa bàn có nhiều vấn đề phức tạp Được biết mới đây, Công an xã Canh Nậu đã có thông báo về việc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã đang có rất nhiều vấn đề phức tạp. Theo đó, có nhiều đối tượng liều lĩnh, manh động lợi dụng đêm tối không khóa cổng để đột nhập vào nhà lấy cắp các tài sản có giá trị. Nhiều thiếu niên lợi dụng đám cưới rủ rê nhau đánh cờ bạc sát phạt, lợi dụng say xỉn để đánh nhau, có trường hợp phải nhập viện cấp cứu, gây tai nạn giao thông. Ngoài ra, một số thanh niên hư hỏng, đua đòi ăn chơi dẫn đến nghiện ngập chất ma túy như đập đá, sử dụng chất kích thích gây ảo giác, một số gia đình để con cái đi đánh điện tử rồi trộm cắp chó, mèo về uống rượu. Công an xã Canh Nậu đề nghị các gia đình, người dân nâng cao ý thức cảnh giác và giáo dục con em mình để khắc phục tình trạng trên.