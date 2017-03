Chặn đứng nhiều ổ nhóm côn đồ làng

Chuyện từ quán cắt tóc gội đầu

Người dân huyện Đông Anh vẫn không khỏi bàng hoàng khi biết diễn biến vụ việc xảy ra bắt đầu từ quán cắt tóc gội đầu Hương Giang ở thôn Đìa, xã Nam Hồng. Nội dung vụ việc được Cơ quan CSĐT cho biết như sau: Ngày 8/12/2010, Lê Thanh Đề (21 tuổi), ở thôn Đoài, xã Nam Hồng đi xe máy đến quán cắt tóc gội đầu Hương Giang chơi thì bị mất trộm xe máy dựng ngoài cửa quán.

Hai ngày sau, vào lúc 19h, Đề và Đỗ Văn Lanh (18 tuổi) người cùng thôn lại đến quán Hương Giang chơi. Tại đây, cả hai gặp anh Lã Văn Trung và Nguyễn Văn Tâm ở xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội đang gội đầu trong quán. Nghi hai anh lấy trộm xe của mình, Đề vào trong quán gọi điện cho Trịnh Văn Hiển và Lê Hồng Phong cùng xã đến hỗ trợ. Lanh ra ngoài lấy hung khí. Khoảng 10 phút sau, Lanh quay lại cùng đồng bọn mang theo hung khí. Đề tiến đến chỗ anh Trung và Tâm quát: "Thằng nào lấy trộm xe của tao? Hai thằng này ra ngoài nói chuyện". Hai anh không phản ứng, lập tức bọn chúng lôi hai anh ra giữa quán, cả bọn dùng tuýp sắt và chân tay đánh hai anh.

Sau khi đánh khoảng 10 phút chúng kéo anh Trung và Tâm ra khỏi quán, Đề dùng dao đâm một nhát vào bả vai anh Trung, ép hai anh lên xe máy về quán cầm đồ Tùng Linh ở khu Cầu Lớn, Nam Hồng, Đông Anh. Tại đây chúng tiếp tục bắt hai nạn nhân phải quỳ xuống, đánh bằng chân tay và bắt hai anh phải nhận đã trộm xe máy của Đề.

Để tránh bị phát hiện, nhóm đối tượng đưa hai anh ra nơi vắng vẻ đánh tiếp. Đồng thời, đề gọi thêm Phạm Trường Dũng và Ngô Tiến Tùng cầm gậy tre, cùng đồng bọn dùng hung khí đánh anh Trung và Tâm, ép hai anh phải nhận đã trộm cắp xe máy.

21h cùng ngày, ông Nguyễn Văn Long (bố anh Tâm) nhận được điện thoại thông báo con trai đang bị đánh đã đến trình báo Đồn Công an Nam Hồng. Khi Công an đến can thiệp, các đối tượng bỏ chạy. Lực lượng Công an đã đưa hai nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu và truy bắt đối tượng.

Ngày 15/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh cho biết, Phạm Trường Dũng, Lê Thanh Đề, Đỗ Hồng Phong, Trịnh Văn Hiển, Ngô Tiến Tùng, Đỗ Văn Lành đã bị bắt về hành vi cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật. Vụ án vẫn đang tiếp tục được khai thác mở rộng để làm rõ các đối tượng liên quan.

Một ngày cuối năm 2010, Nguyễn Bá Khắc ở thôn Lễ Pháp, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh nhờ Ngô Văn Cần (17 tuổi), ở thôn Lương Nỗ, xã Tiên Dương và một số đối tượng khác mang theo hung khí gồm dao tông, kiếm, đao... đánh anh Nguyễn Xuân Duy là người cùng xã do có mâu thuẫn riêng. Khi gặp anh Duy tại thôn Đản Dị, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Khắc chỉ mặt anh Duy để Cần và đồng bọn dùng hung khí chém, gây thương tích 29% sức khỏe cho anh Duy. Sau khi gây án, chúng bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Vào những ngày giáp Tết Nguyên đán, trong cái rét cắt da cắt thịt, các chiến sỹ Công an đã tìm bắt Nguyễn Bá Khắc khi hắn đang trốn tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Ngô Văn Cần cũng bị bắt cùng thời điểm tại quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Trả lại bình yên xóm làng

Ngay từ ngày đầu ra quân trong đợt cao điểm phòng chống tội phạm, bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ 11 và Tết Nguyên đán, các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Đông Anh đã lập được nhiều thành tích, giữ vững an ninh trật tự địa phương, phá một tụ điểm do hai mẹ con cùng buôn bán ma túy, bắt giữ các ổ nhóm côn đồ, đối tượng trộm cắp, ngăn chặn đường dây làm sổ đỏ giả... Đặc biệt, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng phát huy hiệu quả rất tốt với minh chứng điển hình là một công dân đã ngoài 70 tuổi (ông Nguyễn Đắc Tấn, ở xã Uy Nỗ) bắt được đối tượng đột nhập trộm cắp máy tính.

Trung tá Trần Hải Quân - Phó Trưởng Công an huyện Đông Anh cho biết, đối với vụ án Cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật đã nói ở trên, các đối tượng gây án đã dùng các thủ đoạn mua chuộc, khống chế, đe dọa người bị hại, gây cản trở cho quá trình điều tra của cơ quan Công an. Hành vi của nhóm đối tượng này gây mất ổn định an ninh trật tự trên địa bàn là cửa ngõ Thủ đô, khiến nhân dân địa phương lo ngại. Nhưng với nghiệp vụ và quyết tâm làm trong sạch địa bàn, giữ vững an ninh trật tự, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã đấu tranh đến cùng với nhóm tội phạm này.

Việc các đối tượng bị bắt giữ để xử lý theo pháp luật được dư luận nhân dân và chính quyền địa phương đánh giá cao. Đặc biệt, các đối tượng có hành vi côn đồ trong hai vụ án trên phần lớn đều ít tuổi, có đối tượng SN 1993, 1994. Hành vi của chúng là nguy hiểm cho xã hội, có thể gây hậu quả khôn lường. Thái độ xử lý kiên quyết của lực lượng Công an không những làm trong sạch địa bàn mà còn giúp các đối tượng có cơ hội làm lại cuộc đời khi tuổi đời quá trẻ.





Theo Thái Tuấn (CAND)